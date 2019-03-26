Батьки влили 6 л води: у Запоріжжі дитина різко впала у кому

На Запоріжжі 5-річна дівчинка впала в кому після того, як батьки напоїли її шістьма літрами води, намагаючись промити шлунок у домашніх умовах.

Про це розповіли у Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні, куди дівчинка була доставлена з Мелітополя 24 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час надходження в стаціонар у дитини були судоми, втрата свідомості, після чого вона впала в кому. Початковий діагноз — підозра на менінгіт — не підтвердився. Медики діагностували у дитини набряк мозку.

Як з'ясувалося, напередодні дівчинка випила приблизно 6 літрів води. У такий спосіб її батьки намагалися в домашніх умовах промити їй шлунок, оскільки, за їхніми словами, у неї була блювота.

Нині у маленької пацієнтки з'явилася позитивна динаміка.

Лікарі зазначають, що причиною набряку мозку і подальшого коматозного стану дитини могла стати велика кількість випитої нею води.

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