Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Дерматологія

Барі Алібасов випив "Кріт": лікарі оцінили шанси на виживання

1.2тЧитати матеріал російською

Лікарі оцінили шанси на виживання заслуженого артиста Росії, композитора і продюсера Барі Алібасова, який проковтнув рідину для чищення труб "Кріт" замість соку. За їх словами, прогноз для музиканта швидше позитивний.

Лікар-токсиколог і науковий журналіст Олексій Водовозов розповів виданню "МИР 24", що пік ураження припадає приблизно на перші 15 хвилин. Якщо людина вижила після цього, то, швидше за все, вона буде жити – далі можливі варіанти, додав лікар.

"Якщо опік 4-го ступеня, то фактично від слизової нічого не залишилося, і могла статися перфорація стравоходу. У таких випадках дуже часто проводять операції із заміни стравоходу. Нерідко для цього використовується ділянку тонкої кишки. Так що, можливо, Барі Алібасова потрібно провести якийсь із варіантів пластики", – прокоментував Водовозов.

Новини
Алібасова готують до операції: що відомо

Лікарі оцінили шанси Барі Алібасова на виживання

Лікарі оцінили шанси Барі Алібасова на виживання

liganews.net

За словами лікаря, все залежить від того, наскільки порушений стравохід і вражені інші тканини, а також як буде відбуватися регенерація. Але, в цілому, при таких отруєннях найвища летальність на першому етапі, розповів токсиколог.

При цьому лікар-токсиколог Віктор Шилов в коментарі "Рамблеру" допустив, що якщо в складі випитої Алібасовим рідини була кислота, то не виключені ускладнення роботи нирок. Лікар зазначив, що на відновлення здоров'я у продюсера піде не менше місяця.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Барі Алібасов
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини