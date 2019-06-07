Барі Алібасов випив "Кріт": лікарі оцінили шанси на виживання

Лікарі оцінили шанси на виживання заслуженого артиста Росії, композитора і продюсера Барі Алібасова, який проковтнув рідину для чищення труб "Кріт" замість соку. За їх словами, прогноз для музиканта швидше позитивний.

Лікар-токсиколог і науковий журналіст Олексій Водовозов розповів виданню "МИР 24", що пік ураження припадає приблизно на перші 15 хвилин. Якщо людина вижила після цього, то, швидше за все, вона буде жити – далі можливі варіанти, додав лікар.

"Якщо опік 4-го ступеня, то фактично від слизової нічого не залишилося, і могла статися перфорація стравоходу. У таких випадках дуже часто проводять операції із заміни стравоходу. Нерідко для цього використовується ділянку тонкої кишки. Так що, можливо, Барі Алібасова потрібно провести якийсь із варіантів пластики", – прокоментував Водовозов.

Лікарі оцінили шанси Барі Алібасова на виживання liganews.net

За словами лікаря, все залежить від того, наскільки порушений стравохід і вражені інші тканини, а також як буде відбуватися регенерація. Але, в цілому, при таких отруєннях найвища летальність на першому етапі, розповів токсиколог.

При цьому лікар-токсиколог Віктор Шилов в коментарі "Рамблеру" допустив, що якщо в складі випитої Алібасовим рідини була кислота, то не виключені ускладнення роботи нирок. Лікар зазначив, що на відновлення здоров'я у продюсера піде не менше місяця.

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