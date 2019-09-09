БАДи: як зробити правильний вибір

Здоровий спосіб життя сьогодні – у моді. Найчастіше українці дбають про своє здоров'я і зовнішній вигляд, займаючись спортом, переходячи на правильне харчування і включаючи до щоденного раціону дієтичні (біологічно активні) добавки – так звані БАДи. Все частіше можна почути про випадки, коли, купуючи чергові розрекламовані добавки, замість реальної користі для організму людина отримує "пустушку". Або, що куди гірше – за власні гроші шкодить своєму здоров'ю. У що може вилитися неувага споживача при виборі препарату в аптеці і що зробити, щоб реально зберегти власне здоров'я – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

БАДи: що це таке і з чим їх "їдять"

БАДи сьогодні можна знайти в домашніх аптечках багатьох сімей. При цьому важливо розуміти, що це не ліки, а окрема категорія харчових засобів, якими рекомендують доповнювати звичний раціон харчування. У такій ситуації дієтичні добавки стають джерелом білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів, необхідних для нормального функціонування організму людини.

Власне, завдяки БАДам можна покращувати різні види обміну речовин, нормалізувати і "підтягти" функціональний стан органів та систем.

У поєднанні з класичним лікуванням у ряді випадків дієтичні добавки можуть посилити ефективність схеми лікування і прискорити одужання.

Чи всі БАДи такі хороші, як написано на їх упаковці?

Купуючи в інтернет-магазині або аптеці ту чи іншу дієтичну добавку, споживач повинен пам'ятати про те, що серед дійсно ефективних і корисних БАДів можна нерідко виявити засоби - "пустушки" або добавки сумнівної якості.

Реальність така, що в Україні сьогодні держава практично не контролює якість і безпеку БАДів. Тому країну заповнили малозрозумілі добавки, вироблені як в Україні, так і за кордоном.

У кращому випадку такі препарати просто не чинитимуть заявленої дії, оскільки їхній склад не відповідатиме зазначеному на упаковці. У гіршому - ви ризикуєте серйозно підірвати власне здоров'я через наявність небажаних компонентів.

Наприклад, відомі випадки, коли під виглядом спортивного харчування або добавок для корекції ваги в Україні продавалися препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні або сильнодіючі речовини. І, звичайно ж, на етикетці цих добавок згадки про подібні "таємні" інгредієнти ви не знайдете.

Саме тому, щоб не "гратися" з власним здоров'ям, до вибору БАДів слід підходити дуже виважено.

• Перш за все, ухвалюючи рішення про купівлю дієтичної добавки, рекомендованої фахівцем, поцікавтеся у лікаря, чого саме слід чекати від прийому призначеного препарату.

• Скористайтеся можливостями інтернету, щоб прочитати відгуки, дізнатися більше про компанію-виробника, про те, як довго компанія працює в Україні, чи дотримується у виробництві сучасних технологічних стандартів і контролю якості.

• Вимагайте при покупці в аптеці копію сертифікату якості і порівняйте дані виробника з тими, що на упаковці. Так ви знижуєте ризик придбати "пустушку", вироблену в напівкустарних умовах.

Чи можна довіряти рекламі БАДів?

У нинішніх реаліях виробники і розповсюджувачі багатьох БАДів дуже часто рекламують їх так, щоб у споживачів, які побачили рекламу, склалося враження, що мова йде не про дієтичну добавку, а про лікарський препарат з достовірним лікувальним ефектом. Нерідко завищуються обіцянки про результат прийому таких засобів і мінімізуються протипоказання, побічні дії і результати самолікування. При цьому формується думка, що прийом подібних добавок не вимагає консультації лікаря.

Важливо пам'ятати, що сама по собі дієтична добавка не має лікувальної дії. Але споживач може розраховувати на поліпшення результату комплексної схеми лікування, коли добавка є її складовою частиною. Для цього необхідно використовувати перевірені БАДи від авторитетних виробників, що мають серйозну репутацію завдяки використанню наукових розробок і сучасних технологій.

І, звичайно, думки лікаря ніхто не відміняв.

Візьмемо, наприклад, категорію сорбентів. Ці препарати призначені для прийому всередину з метою зв'язування ("знешкодження") і виведення з організму токсинів, алергенів і навіть окремих видів небажаних бактерій. Сьогодні в аптеках БАДи-сорбенти представлені нарівні з ліками-сорбентами, їх асортимент досить широкий.

Так склалося, що саме в цій категорії за останній рік з'явилося багато добавок-"пустушок" від маловідомих виробників. Тому споживачеві вкрай важливо знати про прості правила, що дають можливість правильного вибору сорбенту в аптеці.

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Правила вибору сорбенту: як вибрати ефективний препарат?

Існує 2 основних правила, які допомагають убезпечити себе від неприємностей, пов'язаних з придбанням і вживанням неякісних препаратів. Навіть окремо вони істотно знижують існуючі ризики. У комплексі ж – зводять небезпеку постраждати від підробок до нуля.

Правило 1: довіртеся сорбентам від перевірених виробників.

Обираючи той чи інший препарат, звертайте увагу на інформацію про виробника. Від придбання продукції маловідомих компаній краще утриматися. А ось авторитетних виробників дієтичних добавок, які працюють в Україні, досить багато, вибрати буде з чого. Вони дбають про власну, напрацьовану роками репутацію – і тримають високу планку якості своєї продукції. Так, наприклад, вітчизняна компанія "ОМНІФАРМА КИЇВ", створена 11 років тому, випускає сьогодні в Україні понад 15 найменувань препаратів натурального походження – і ліки, і дієтичні добавки. Всі підприємства, задіяні в процесі виробництва, сертифіковані, при цьому "ОМНІФАРМА КИЇВ" забезпечує зовнішній контроль над циклом виробництва і реалізації своєї найвідомішої продукції – серії сорбентів "Біле ВУГІЛЛЯ".

Правило 2: орієнтуйтеся на рекомендації лікаря

Якщо лікар прописав вам той чи інший сорбент, але в аптеці фармацевт наполегливо рекомендує купити замість нього який-небудь інший, "ідентичний за дією"/"дешевший"/"більш ефективний", слід наполягати на виконанні призначення лікаря. При цьому ви можете відразу перевірити упаковку, щоб зрозуміти - ліки це або БАД. Якщо вам запропонували БАД від нікому не відомого заводу, пам'ятайте: як показує клінічна практика, допомогти подолати наслідки отруєння здатні лише деякі добавки. І ніхто не дасть гарантії, що саме вам пощастить натрапити на рідкісне виключення. Тому краще довіритися лікам-сорбентам з доведеною ефективністю, дотримуючись призначення лікаря, що спирається на доведену ефективність і безпеку.

Наразі фахівці, що займаються лікуванням харчових інфекцій і отруєнь, надають перевагу "білим" сорбентам з діоксиду кремнію, обираючи ті препарати, які мають достовірну доказову базу. На сьогодні єдиним українським "білим" сорбентом, ефективність якого доведена клінічними дослідженням світового рівня, є таблетки-ліки "Біле ВУГІЛЛЯ". Здатність цих ліків-сорбенту виводити токсини з організму в рази перевищує відповідні показники звичайного активованого вугілля. При цьому сорбент ще і дозволяє нейтралізувати дію "шкідливих" бактерій, які ховаються за харчовим отруєнням.

Тому не варто легковажно ставитися до вибору БАДів в цілому і сорбентів зокрема. Адже від того, наскільки якісний препарат ви оберете, в кінцевому підсумку залежить не тільки те, чи не витратили ви гроші даремно. Найчастіше цей вибір визначає, позбудетеся ви від проблеми зі здоров'ям, яка вас турбує, чи навпаки - поглибите її.

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