Аптека — не магазин: в Україні введуть нові правила купівлі ліків

Міністерство охорони здоров'я затвердило новий план випуску антибіотиків в українських аптеках. Через самолікування, а також збільшення кількості небезпечних вірусів, у МОЗ вирішили врегулювати правила продажу окремих медпрепаратів. У відомстві запевняють, ліки не подорожчають, а купити їх зможе будь-який українець, але з дозволу лікаря.

У чому суть і навіщо в Україні змінюють правила доступу до ліків — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

У другій половині 2019 року в Україні антибіотики видаватимуть за рецептом. У МОЗ обіцяють посилити контроль: лікарів і фармацевтів перевірятимуть;

Причина такого рішення — багато українців займаються самолікуванням. Щойно захворіли — йдуть в аптеку і купують антибіотики на власний розсуд, навіть без жодних консультацій з лікарем;

Як підсумок з'являються супервіруси або бактерії, які встигли мутувати або звикнути до ліків.

Які відбулися зміни

Кабінет міністрів затвердив Національний План дії по боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів. Це рішення МОЗ аргументує просто: українці вважають за краще займатися самолікуванням, за першої ж необхідності купуючи антибіотики в аптеках, не отримавши консультації у лікарні.

Через це часто мікроорганізми виробляють "імунітет" до ліків, люди не виліковуються, а навпаки, їхній стан погіршується. У зв'язку з цим виробляються нові віруси, які сучасній медицині складніше побороти.

"Опитування ВООЗ засвідчило, 64% ​​людей помилково вважають, що застуду і грип можна лікувати антибіотиками. Насправді антибіотики не лікують інфекції, викликані вірусами. Їх застосовують лише за вторинної бактеріальної інфекції", — запевняє глава МОЗ Уляна Супрун.

Саме тому в МОЗ розробили відразу кілька змін:

Антибіотик лише за рецептом — буде посилено контроль продажу ліків в аптеках;

Обмеження застосування антибіотиків у сільському господарстві (як стимулятори росту у тваринництві, птахівництві та рослинництві);

Медичні працівники отримають чіткі інструкції, які допоможуть мінімізувати ризики невиправданого використання антибіотиків;

Впровадження системи епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю, водночас Україна приєднається до загальноєвропейської мережі. Всі методи досліджень для визначення стійкості антибіотиків відповідатимуть стандартам ЄС;

Буде здійснюватися моніторинг резистентності ВІЛ-інфекції/СНІД;

Українські вчені разом із європейськими колегами проводитимуть дослідження аспектів протимікробної резистентності і сучасних методів діагностики.

"У плані жодним чином не передбачене обмеження доступу до антибіотиків. Він також не вплине на їхню вартість. План спрямований на посилення контролю за продажем ліків — тобто ліки, які рекомендуються приймати тільки за рецептом лікаря, продаватимуться також за рецептом лікаря", — зазначила Уляна Супрун.

Простіше кажучи, у міністерстві таким чином хочуть мотивувати хворого піти в лікарню, проконсультуватися з лікарем і лише після цього з рецептом прийти в аптеку.

Реформа охорони здоров'я триває

За словами начальника відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров'я МОЗ Олександра Мацькова, зміни стосуватимуться не лише антибіотиків, а й противірусних, антигельмінтних та інших засобів.

"Антибіотики і зараз мають продаватися за рецептом, але насправді ми стикаємося з ситуацією, коли кожен охочий може звернутися в аптеку і придбати ліки без рецепта, не усвідомлюючи взагалі, як правильно застосовувати цей препарат. Тому контроль за продажем ліків у аптеках посилюватиметься", — зазначив у ефірі ObozTv Мацько.

Дивіться відео за темою:

Нововведення активно запустять вже з другої половини 2019 року, паралельно з опрацюванням системи e-health. Раніше OBOZREVATEL описував нову систему електронних рецептів. Детальніше про нововведення можна прочитати тут.

Позитивно відреагував на план міністерства і глава правління Союзу споживачів медичних послуг, ліків та виробів медичного призначення Владислав Онищенко. Експерт вважає, сьогодні аптеки стали практично магазинами, які працюють монопольно за принципом звичайних торгових точок, де можна придбати що завгодно. І далеко не в кожній провізори здатні провести фармацевтичну опіку пацієнта навіть під час продажу безрецептурних ліків.

"Чинний закон і накази МОЗ забороняють продавати рецептурні ліки без рецепта. Однак досі не вдавалося створити ефективний механізм контролю за фармацевтичним лобі. Створення механізму виконання закону — відповідальність під час медикаментозних призначень і фармакотерапії загалом.

Адже це вже відповідальність лікаря — він ставить свій підпис на рецепті, тому можна простежити правильність призначень, а також необхідність тих чи інших препаратів. Часто спостерігаємо, коли для лікування необхідно 1-2 препарати, а у призначеннях стаціонарів або на "папірцях" у поліклініках вказано 5-7, а то й більше, часто непотрібних і з незрозумілою ефективністю і безпекою ліків", — наголосив OBOZREVATEL Онищенко.

Крім того, це серйозний крок у напрямку виявлення побічних реакцій від медикаментів і відсутності ефективності препаратів. Загалом контроль за випусками ліків виключно за рецептом лікаря — загальносвітова практика.

Особливо жорсткі правила діють у США та у країнах ЄС. Адже смертність від побічної дії ліків та їхнього неправильного застосування посідає п'яте місце у світі — після смертності від серцево-судинних, онкологічних, бронхо-легеневих захворювань і травматизму.

Супербактерії стають сильнішими

Раніше OBOZREVATEL вже писав, що останнім часом в Україні та інших країнах світу всерйоз взялися за боротьбу проти супербактерій. Навіть вивчені та на перший погляд зрозумілі хвороби, — туберкульоз, сальмонельоз, грип — можуть мутувати і не реагувати на поширені види антибіотиків. Тому до них потрібен окремий підхід, як мінімум втручання вузькопрофільного лікаря.

"Ми звикли за будь-якого захворювання самостійно діставати з аптечки антибіотики, приймати їх без лікарського контролю. Раз взяли, другий, третій... В результаті вірус чи бактерія виробляють імунітет до цих ліків, і вони вам більше не допоможуть, хвороба буде розвиватися", — пояснила завідувачка лабораторією Інституту епідеміології ім. Громашевського Алла Щербинська.

Хоча аж ніяк не всі вітчизняні лікарні та лабораторії можуть якісно вивчити ті чи інші ліки, або визначити новий штам вірусу.

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