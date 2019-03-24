Антибіотик сам не купиш? В Україні можуть змінитися правила продажу ліків

В Україні незабаром можуть істотно змінитися правила продажу ліків в апетках.

Так, Держлікслужба на прохання Міністерства охорони здоров'я розробляє зміни до закону, щоб збільшити розміри штрафів та ввести кримінальне покарання за реалізацію медпрепаратів без рецепта. Про це сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Зокрема, вона звернула увагу на проблему безконтрольного прийому антибіотиків.

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"Через те, що багато років користувалися антибіотиками неправильно, зараз дуже багато туберкульозу або інших хвороб, які вже не можуть лікуватися тими ж антибіотиками, тому що вже є резистентність (стійкість) до них", – сказала Супрун.

Вона нагадала, що на засіданні Кабміну прийняли стратегію для боротьби саме зі стійкістю до антибіотиків.

"Краще, щоб люди не могли мати такий вільний доступ, адже в більшості випадків не потрібно лікуватися антибіотиками, коли є вірусне захворювання... І ми повинні звузити причини, чому ми користуємося ними", – підкреслила чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 квітня в Україні повноцінно запрацює програма "Доступні ліки". Отримати медикаменти можна буде в будь-якій аптеці країни через електронний рецепт, який виписують сімейні лікарі.

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