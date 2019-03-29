''Анестезіолог втік із документами'': подробиці смертельної НП з дитиною під Одесою

Загибель 8-річного хлопчика в Одеській області під час операції з видалення аденоїдів приймає скандальний поворот. Родичі дитини звинувачують медиків у халатності і бояться, що справу спробують "зам'яти".

Детальніше про надзвичайну подію – в публікації OBOZREVATEL.

Денис Паламарчук

"Протипоказань не було"

Ця трагедія трапилася в міській лікарні Подільська (колиш. Котовськ). Після операції учень місцевої школи Денис Паламарчук не прийшов до тями від наркозу. За словами рідних, жодних протипоказань у дитини не було.

Як розповіла нашим журналістам тітка школяра Людмила Паламарчук, видалити аденоїди порадив лікар.

"Сказав, що хлопчик важко дихає і потрібно робити операцію. Здали всі аналізи, які за висновком сімейного лікаря, були в нормі", – зазначила вона.

Надзвичайна подія трапилася в міськлікарні Подільська Google. Maps

Лікарі медзакладу сказали, що видаляти аденоїди будуть під загальним наркозом, що трохи здивувало рідних хлопчика. У чотири роки Денису вже робили хірургічне втручання на аденоїдах, але проводилося це під місцевою анестезією.

Те, що потім трапилося, шокувало всіх.

"Замість 15 хвилин операція тривала 1,5 години. Після неї Денис не прийшов до тями після наркозу і помер на операційному столі..." – тремтячим голосом сказала Людмила Паламарчук.

Жінка згадує, що дізнавшись про трагедію, рідні дитини тут же піднялися у відділення хірургії. "До того моменту вже не було ні лор-лікаря, ні анестезіолога, останній взяв медичну картку разом з іншими документами і кудись втік. Приїхала поліція. І тільки хвилин через 40 з'явився анестезіолог", – наголосила тітка хлопчика.

Денис Паламарчук Соцмережі

За словами Людмили, поліція на сьогодні відкрила кримінальне провадження за ст. 140 ч. 2 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медпрацівником професійних обов'язків). Санкція статті – до трьох років позбавлення волі.

Лікарі: у дитини було хворе серце

Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський у коментарі OBOZREVATEL стверджує, що ніхто з медиків не намагався заховати документи. "Буквально в перші години було написано заяву в поліцію. Документи оформляли в присутності правоохоронців. Тіло дитини на наступний день було направлено на судмедекспертизу", – розповів він.

За словами головлікаря, Денис мав надмірну вагу – 62 кг при нормі 35 кг. Також при розтині у нього була виявлена патологія серця.

У неофіційній бесіді з журналістами OBOZREVATEL лікарі лікарні стверджували, що з таким серцем хлопчик міг померти при будь-якому невеликому фізичному навантаженні.

Денис Паламарчук Соцмережі

Що стосується анестезії, то операцію, за словами Жуковського, було вирішено робити під загальним наркозом, оскільки санітарка навряд чи б утримала хлопчика, та й стрес дитина отримала б більший: "Жодної недбалості не було. Звичайна робоча процедура", – зазначив головлікар, при цьому висловив співчуття родині дитини.

Родичі Дениса навпаки стверджують, що у хлопчика не було проблем зі здоров'ям. За їхніми словами, школяр хоч і був пишним, ожирінням при цьому не страждав. Раніше він також ходив на кікбоксинг.

"Дитина ніколи не хворіла, і у неї не було хронічних захворювань. Минулого літа Денису робили повну діагностику, навіть біохімічний аналіз – всі показники були в межах норми. У нас є висновки. Якщо у Дениса, як тепер стверджують медики, були проблеми зі здоров'ям, чому його поклали на операцію?" – задається питанням Людмила.

Жінка вважає, що причиною смерті племінника є "передозування при анестезії".

Втратила сина і чоловіка

За словами родичів, мама Дениса Аліна переживає зараз найсильніший стрес. Півроку тому жінка втратила чоловіка Євгенія. Відтоді вся її любов перейшла на сина. Тепер не стало і його.

Денис із батьком Соцмережі

Рідні Аліни кажуть, що зроблять все, аби винні в смерті дитини були покарані.

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