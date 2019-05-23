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/Андрологія

Зірки похвалилися тисячами коханок і потрапили в рейтинг

872Читати матеріал російською

Знаменитості поділилися пікантною інформацією, повідомивши скільки у них було коханок.

Про це повідомляє The Sun.

У рейтингу зірки, які змогли зачарувати тисячі прихильниць, розмістилися за віком.

Рассел Бренд, комік, 43 роки, близько 1000 коханок.

Рассел Бренд

Рассел Бренд

24smi.org

Дін Гаффні, актор,41 рік, кількість коханок - понад 1000.

Дін Гаффні

Дін Гаффні

hellomagazine.com

Кірк Норкросс, 31 рік, актор, точної цифри немає, 800-1000.

Кірк Норкросс

Кірк Норкросс

itsbiznews.blogspot.com

Х'ю Хефнер, засновник журналу "Playboy, який помер у віці 91 рік, конкретної цифри не назвав, 1000-2000.

Х'ю Хефнер

Х'ю Хефнер

biography.com

Джек Ніколсон, актор, 82 роки, в його скарбничці більше 2000 любовних завоювань.

Джек Ніколсон

Джек Ніколсон

rogerebert.com

Джин Сіммонс, 69, фронтмен рок-групи Kiss спав з майже 5000 жінок.

Джин Сіммонс

Джин Сіммонс

peoples.ru

Чарлі Шин, 53 роки, неодноразово хвалився числом коханок в 5000.

Чарлі Шин

Чарлі Шин

usatoday.com

Рік Флер, 70 років, на рахунку американського рестлера понад 10 тисяч любовних зв'язків.

Рік Флер

Рік Флер

rucub.ru

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