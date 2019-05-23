Зірки похвалилися тисячами коханок і потрапили в рейтинг

Знаменитості поділилися пікантною інформацією, повідомивши скільки у них було коханок.
Про це повідомляє The Sun.
У рейтингу зірки, які змогли зачарувати тисячі прихильниць, розмістилися за віком.
Рассел Бренд, комік, 43 роки, близько 1000 коханок.
Рассел Бренд
24smi.org
Дін Гаффні, актор,41 рік, кількість коханок - понад 1000.
Дін Гаффні
hellomagazine.com
Кірк Норкросс, 31 рік, актор, точної цифри немає, 800-1000.
Кірк Норкросс
itsbiznews.blogspot.com
Х'ю Хефнер, засновник журналу "Playboy, який помер у віці 91 рік, конкретної цифри не назвав, 1000-2000.
Х'ю Хефнер
biography.com
Джек Ніколсон, актор, 82 роки, в його скарбничці більше 2000 любовних завоювань.
Джек Ніколсон
rogerebert.com
Джин Сіммонс, 69, фронтмен рок-групи Kiss спав з майже 5000 жінок.
Джин Сіммонс
peoples.ru
Чарлі Шин, 53 роки, неодноразово хвалився числом коханок в 5000.
Чарлі Шин
usatoday.com
Рік Флер, 70 років, на рахунку американського рестлера понад 10 тисяч любовних зв'язків.
Рік Флер
rucub.ru
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