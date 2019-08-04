Вчені створили мутанта людини і мавпи: шокуючі фото і відео

Американо-іспанська команда вчених зуміла створити ембріон-химеру із клітин людини і мавпи.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на біолога і проректора із досліджень Католицького університету Мурсії Естрела Нуньєс. Відзначається, що дослідження проводилися в Китаї. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, його автори ввели стовбурові клітини людини в ембріони тварин, щоб вирощувати нові органи для трансплантації.

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Створений ученими ембріон Скріншот із відео

Результатом експериментів став ембріон із людськими клітинами, який так і не з'явився на світло, оскільки вчені зупинили процес.

"Підсумкова мета – створити людський орган, який підходить для трансплантації, однак сам шлях до мети майже настільки ж цікавий для вчених", – пояснила Нуньєс.

Відзначимо, що дане дослідження вже розкритикували колеги вчених у всьому світі. На їхню думку, воно порушує етичні норми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Філіппінах на фермі у кози народився мутант, що зовні нагадує і людину, і свиню одночасно. Жителі селища переконані, що тварина була проклята і принесе їм нещастя.

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