Вчені створили мутанта людини і мавпи: шокуючі фото і відео

Американо-іспанська команда вчених зуміла створити ембріон-химеру із клітин людини і мавпи.
Про це повідомляє El Pais із посиланням на біолога і проректора із досліджень Католицького університету Мурсії Естрела Нуньєс. Відзначається, що дослідження проводилися в Китаї. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, його автори ввели стовбурові клітини людини в ембріони тварин, щоб вирощувати нові органи для трансплантації.
Створений ученими ембріон
Скріншот із відео
Результатом експериментів став ембріон із людськими клітинами, який так і не з'явився на світло, оскільки вчені зупинили процес.
"Підсумкова мета – створити людський орган, який підходить для трансплантації, однак сам шлях до мети майже настільки ж цікавий для вчених", – пояснила Нуньєс.
Відзначимо, що дане дослідження вже розкритикували колеги вчених у всьому світі. На їхню думку, воно порушує етичні норми.
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