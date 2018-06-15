Топ-8 продуктів для поліпшення потенції

Не секрет, що від харчування багато в чому залежить стан здоров'я в цілому. Також продукти впливають і на потенцію у чоловіків, тому так важливо вибирати правильний раціон.

MEDOBOZ підготував для вас список самих корисних для потенції продуктів. Додайте їх в свій щоденний раціон, і приводів нервувати з приводу своєї сексуальної функції у вас не виникне.

Кавун

Кавун - один з найбагатших природних джерел L-цитруллина, амінокислоти, яка може поліпшити ерекцію. Так, L-цитрулін перетворюється в L-аргінін, коли він знаходиться в організмі. Подібно віагрі, L-аргінін стимулює вироблення оксиду азоту, збільшуючи приплив крові до пеніса, посилюючи ерекцію.

Яблука

Яблука допомагають поліпшити якість сексуальної функції. Це все завдяки вмісту в них великої кількості кверцетину - флавоноїду, який сприяє збільшенню витривалості.

Імбир

Корінь імбиру допомагає поліпшити ваше сексуальне життя, оскільки нормалізує кровообіг і покращує стан артерій. Дослідження показали, що вживання однієї чайної ложки імбиру всього кілька разів на тиждень - це все, що вам потрібно, щоб отримати корисні для здоров'я переваги.

Банани

Ці тропічні фрукти повні простих вуглеводів, допомагають підвищити в організмі рівень енергії і калію. Банани попереджають м'язові спазми, які порушують сексуальну функцію.

Часник

В результаті досліджень з'ясувалося, що регулярне вживання часнику може зупинити утворення ліпідних бляшок в судинах, в тому числі і в пенісі. Тому щоб не виникало проблем з потенцією, щодня додавайте їх в улюблені страви.

Горішки

Ще один продукт для поліпшення потенції - горіхи. Фісташки, арахіс і волоські горіхи містять амінокислоту L-аргінін, яка є одним з будівельних блоків оксиду азоту, який допомагає підтримувати ерекцію. Крім того, цей продукт містить магній, який підвищує енергію і витривалість.

Гранатовий сік

У цьому напої величезна кількість антиоксидантів, що підтримують кровотік, за рахунок цього гранати - прекрасні помічники чоловічій потенції.

Шпинат

Пам'ятайте моряка Попая з мультика і його любов до шпинату? Так ось, шпинат і правда здатний підтримувати і збільшувати чоловічу силу. Секрет його у високому вмісті аргініну. Коли ця амінокислота потрапляє організм, вона перетворюється в оксид азоту, що допомагає виникненню і підтримці ерекцію.

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