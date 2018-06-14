ТОП-7 звичок, які погіршують потенцію

Сила потенції - важлива умова, при якій представники сильної половини людства можуть відчувати себе чоловіками з великої літери. І якщо щось не в порядку з першим, безсумнівно страждає друге.

На потенцію впливає буквально все - від емоційного стану до фізичного самопочуття. А ще по краплі її відточують щоденні звички, яким часто не надають значення.

MEDOBOZ зібрав для вас список головних звичок, які можуть швидко погіршити ваші сексуальні здібності. Відмовтеся від них, і неприємні сюрпризи в ліжку вам будуть не страшні.

Прогулювати тренування

Численні дослідження показали, що чоловіки, які більше тренуються, мають більш потужною еректильну і сексуальну функцію. І навпаки, було встановлено, що у учасників, що мало тренуються, спостережень сексуальні можливості залишали бажати кращого.

Медики стврджують, що фізичні навантаження допомагають підтримувати правильний рівень чоловічих гормонів в організмі. Крім того, за рахунок активності підтримується нормальний кровообіг, що теж важливо в суто чоловічих питаннях.

Куріння

Пристрасть до сигарет не тільки порушує сексуальну функцію, а й здатна зробити чоловіка безплідним, оскільки через вплив нікотину сильно знижується активність сперматозоїдів.

В іншому від проблем через куріння з потенцією страждає більш 70% чоловіків у віці старше 45-50 років. Тому подумайте ще раз, зажадавши чергову сигарету. Тим більше, що є і зворотний зв'язок - після відмови від куріння потенція відновлюється.

Обмежувати себе в сексі

У кожного на те свої причини: немає постійно партнерки, не вистачає часу, немає бажання і ін. І це прямий шлях до того, що коли ви таки зважитеся на інтим, зазнаєте фіаско.

Медики рекомендують займатися сексом мінімум тричі на тиждень, щоб підтримувати сексуальну функцію в нормі. До того ж, секс позитивно впливає на психологічний стан і роботу мозку, тому позитивний ефект позначиться і на інших сферах вашого життя.

Постійно недосипати

Спостереження медиків і учених показали, що недосип призводить до ослаблення сексуального потягу вже на наступний день і до погіршення потенції в довгостроковій перспективі. В адже в результаті недосипів страждають кровообіг і обмінні процеси, а також порушується робота нервової системи, що в комплексі може привести до імпотенції.

Харчуватися фастфудом і напівфабрикатами

Нездорове харчування позначається не тільки на зовнішності, приводячи до набору зайвої ваги. Наслідком любові до "сміттєвої" їжі може стати атеросклероз, який в свою чергу призводить до порушення кровообігу, зокрема, припливу крові до пеніса. А ще фастфуд і напівфабрикати позбавляють організм корисних речовин, що провокує порушення метаболічних процесів і гормонального дисбалансу.

Просиджувати перед телевізором і пропадати в комп'ютерних іграх

Як показали численні дослідження, чоловіки, які проводять біля телевізора або комп'ютера 20 і більше годин на тиждень, на 44% більше схильні до проблем з ерекцією. Так, низька фізична активність і сидячий спосіб життя призводять до порушення кровообігу в органах малого тазу, що і позначається на сексуальних можливостях.

Погано чистити зуби

Виявляється, на потенцію впливає навіть якість гігієни порожнини рота. При її нестачі накопичилися в роті бактерії поширюються по всьому організму, викликаючи запалення і пошкодження кровоносних судин, зокрема, в пенісі, що і провокує труднощі з ерекцією.

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