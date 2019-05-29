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/Андрологія

Можна стати безплідними: чоловіків попередили про небезпеку стероїдів

1.2тЧитати матеріал російською

Вчені з університету Брауна в США і Університету Шеффілда у Великобританії виявили еволюційний парадокс (Моссман-Пейси): чоловіки шкодять своїй фертильності, намагаючись стати привабливішими.

З метою отримати накачане тіло чоловіка приймають стероїди, проте останні можуть негативно вплинути на їх плодючість. Про це повідомляє інформаційне видання ВВС.

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Чоловіки вживають стероїди для збільшення м'язової маси. З точки зору еволюції, це допомагає їм досягати лідерства і домінування серед інших чоловіків. Так, вони відстоюють право передати свою генетичну інформацію першими. "Прокачаний" зовнішній вигляд допомагає завоювати увагу жінок. Однак не допомагає обзавестися потомством через відсутність сперматозоїдів в їх еякуляті.

стероїди

стероїди

iz.ru

Стероїди порушують нормальну роботу яєчок, що призводить до зменшення продукції сперми, аж до повного припинення.

За оцінками вчених, до 90% чоловіків, які вживають анаболічні стероїди, можуть стати стерильними.

Також раніше MedOboz писав, що протиалергічні засоби можуть стати причиною безпліддя у чоловіків.

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Костина Катерина
Костина Катерина
Cпacибо тeм, ктo пoкaзaл мне этот пpeкрaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁vuyqkj Пpocто пройдя опрoс получила пoчти полyгодовую зapплaтy)) Пoльзyйтеcь, пoкa eсть вoзможнoсть=)
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