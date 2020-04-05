Особенности использования препарата Аваналав

Ежегодно появляется множество новых лекарственных средств, предназначенных для терапии эректильной дисфункции. Среди аналогов выделяется препарат Аваналав, который позволяет значительно улучшить качество жизни, при этом его применение связано с минимальной вероятностью развития побочных реакций.

Золотым стандартом лечения дисфункции эрекции являются ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (PDE-5). Каждое новое поколение этих средств отличается от предшественников улучшенными характеристиками. Прежде всего это относится к фармакокинетическому профилю, эффективности, безопасности и экономической доступности.

Аванафил – активное вещество Аваналава, разработанное американской компанией VIVUS Inc. Опыт широкого использования препарата пока отсутствует, однако при проведении клинических испытаний установлена хорошая переносимость, благоприятный фармакодинамический и фармакокинетический профиль, минимальные нежелательные явления.

После однократного/многократного приема аванафил быстро всасывается, достигая максимальной концентрации в крови за 30-45 минут. Вещество характеризуется коротким периодом полувыведения (на протяжении примерно 5 часов). Это позволяет проводить терапию у людей с нарушениями функции почек/печени, при этом начинать прием рекомендуется с минимальной дозы.

В большинстве случаев лечение не вызывает побочные эффекты, к числу наиболее вероятных нежелательных явлений относятся такие нарушения, как головная боль, заложенность носа, гиперемия. В крайне редких случаях возможно развитие бессонницы, диспепсии, мышечных спазмов, повышенной утомляемости.

Аваналав имеет ограниченный перечень противопоказаний, тем не менее перед началом его приема следует обратиться к врачу. Эректильная дисфункция может быть вызвана различными причинами, поэтому для эффективного лечения необходимо проконсультироваться у терапевта, уролога, андролога или сексопатолога. Отличительной особенностью препарата является эффективность практически во всех случаях, независимо от причины нарушения.

В зависимости от показаний и ответа на терапию, Аваналав может использоваться разово или постоянно. Для определения наиболее предпочтительного способа применения необходима консультация врача.

В большинстве случаев прием по требованию оправдан при психогенной эректильной дисфункции, когда симптомы носят спонтанный, эпизодический характер. Чаще всего нарушения возникают у мужчин в возрасте 25-40 лет. Медикаментозное лечение рекомендуется дополнять работой с психологом или семейным психотерапевтом.

Чаще всего аванафил назначается в разовой дозе 100 или 200 мг, многие мужчины отмечают эффективность терапии в дозе 50 мг. Прием препарата за 15-30 минут до сексуальной активности помогает побороть чувство неуверенности в себе из-за конфликта с партнером, болезненных воспоминаний о неудачном сексуальном опыте, стресса или чрезмерной усталости.

Регулярно препарат обычно назначают в дозе 50-100 мг 1 раз в день. Такой способ применения наиболее предпочтительный при множественных сопутствующих заболеваниях, он не сопровождается развитием побочных эффектов и может сочетаться с лекарственными средствами от основного заболевания.

Препарат может применяться при патологиях сердечно-сосудистой системы, однако в этом случае требуется определенная осторожность, что связано с наличием потенциального риска возникновения кардиологических осложнений на фоне сексуальной активности. Особенно важно строго придерживаться назначенной дозировки мужчинам с деформацией полового члена или наличием болезней, которые предрасполагают к развитию приапизма (включая лейкоз, серповидно-клеточную анемию).

В случае недостаточной эффективности лечения увеличивать суточную дозу или принимать аванафил в сочетании с другими препаратами с аналогичным действием не следует. Во время терапии нужно исключить употребление алкоголя, поскольку это может привести к развитию артериальной гипотензии, обморочных состояний или головокружения.

Для того чтобы наиболее эффективно решить проблему эректильной дисфункции, важно обратиться за медицинской помощью при появлении первых, даже слабовыраженных симптомов. Для выявления причины и подтверждения диагноза следует пройти необходимые обследования.

Аваналав может применяться при лечении эректильной дисфункции разной этиологии. Среди предшественников и аналогичных средств его выделяет простота и удобство применения, высокая безопасность и эффективность. Благодаря препарату не только усиливается эрекция, но и увеличивается продолжительность полового акта. Терапия позволяет вернуть уверенность в своих силах, восстановить партнерские отношения и улучшить качество жизни в целом.

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