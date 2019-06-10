Біль в попереку у чоловіків: названі основні причини

У чоловіків біль в попереку, який виникає разом з болем в яєчках, зустрічається рідше і може вказувати на захворювання, яке вимагає звернення до лікаря.

Medical News Today підготував список можливих причин болю в попереку, який включають в себе наступні стани.

Поперековий спондилолістез (зміщення хребців) може виникнути через травми, повторювані навантаження на хребет або з віком. Біль виникає при тиску на один з спинномозкових нервів і іноді може поширюватися вниз по яєчках або ногах.

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) можуть виникати через патогенні бактерії в органах сечової системи: сечовому міхурі, нирках, сечоводі та уретрі. ІСШ можуть викликати біль або печіння під час сечовипускання, цей біль може поширюватися на яєчки.

Сильний біль в нижній частині спини або живота разом з лихоманкою, нудотою і блювотою характерний для ниркової інфекції.

Епідидиміт - це запалення придатка сім'яника, який зберігає і транспортує сперматозоїди з яєчок в сім'явивідну протоку. Може викликати біль в мошонці і яєчках, який іноді поширюється в інші області тіла, включаючи пах і нижню частину спини або боків.

Біль в попереку Ілюстрація

Камені в нирках - тверді мінеральні відкладення в нирках. Можуть блокувати відтік сечі з нирок, викликаючи гострий біль в нижній частині спини і з боків, яка також може поширюватися на нижню частину живота, область паху і кінчик статевого члена.

Рак яєчок - злоякісні новоутворення в яєчках. Рідко біль в нижній частині спини і біль в яєчках можуть бути ознакою цього онкозахворювання. Однак іноді може відчуватися біль в яєчку, тяжкість в мошонці або нижній частині живота.

Раніше MedOboz повідомляється, що протиалергічні засоби можуть стати причиною безпліддя у чоловіків.

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