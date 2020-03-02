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/ Алергологія

З'ясувалися трагічні подробиці загибелі 19-річної породіллі на Чернігівщині

4.5т
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19-річна породілля Аліна Чуприна, яка померла на Чернігівщині, не хворіла і добре переносила вагітність. Мати Аліни Наталя розповіла, що її дочка не хворіла і вагітність переносила добре.

Про це повідомила "Фактам" мати дівчини. Вона додала, що кесарів розтин не планувалося.

"Дочка хотіла народжувати сама і лікарі не бачили ніяких протипоказань. У них з Антоном, її цивільним чоловіком, були заплановані партнерські пологи. 16 лютого біля Аліни почалися перейми. Спочатку їй ставили дату пологів 18 лютого. Аліна з Антоном поїхали в лікарню. Там її оглянули і сказали, що це так звані тренувальні перейми. Хотіли відправити додому, але я сказала доньці залишатися в лікарні під наглядом лікарів ", – повідомила жінка.

З'ясувалися трагічні подробиці загибелі 19-річної породіллі

З'ясувалися трагічні подробиці загибелі 19-річної породіллі

факти

Пізно ввечері наступного дня Аліну повезли на екстрене кесарів розтин, вночі народилася дитина.

"Мені показали дитини, але до Аліни не пустили. Мене буквально вигнали з лікарні, не дали навіть переодягнутися: "Іди, тобі нема чого тут робити!" Віддали йому телефон Аліни і сказали приходити не раніше сьомої години ранку", – повідомила мати.

Завідуюча пологовим будинком Лідія Іванівна падала на коліна перед рідними загиблої.

"Вона впала переді мною на коліна:" Я хотіла врятувати твою дитину! Ми не винні, вона померла вже в реанімації ". Нас повели в реанімацію. Я почула, як за дверима одного з кабінетів лікарі обговорювали, що і як потрібно нам сказати. В результаті до нас вийшов якийсь лікар, але не зміг нічого пояснити ", – каже Наталя.

При цьому до цих пір не відомо, який препарат спровокував алергічну реакцію. Дитина, якого назвали Святославом, знаходиться в пологовому будинку через жовтяниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батьки вимагають визнати їх жертвами в даній ситуації через лікарів. Породілля померла через алергію на препарат. Дитина, якого взяли виховувати батьки дівчини, залишився живий.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
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