Жінці діагностували алергію на воду: як вона виживає

21-річна Ніа Селвей з Англії щодня бореться з дуже рідкісною алергією на воду. Одна крапля води може викликати сильне печіння в усьому тілі, яке триває годинами.

Про це повідомляє Health24.

Ніа Селвей vokrugsveta.ua

Дівчині був поставлений діагноз водний свербіж - стан, при якому контакт з водою будь-якої температури викликає сильне свербіння без видимих змін на шкірі.

Незважаючи на те, що на внутрішні органи НДІ алергія не вплинула, і вона все ще може пити воду, все, від її власних сліз до поту, може викликати алергічну реакцію на її шкірі.

Ніа Селвей health24.com

Ніякі ліки або лікування істотно не вплинули на самопочуття Нії. Якщо я контактую з водою будь-якою частиною свого тіла, біль поширюється на спину і тулуб, іноді на все моє тіло, говорить дівчина.

Симптоми у Ніїівчини настільки сильні, що після реакції на воду вона часто засинає від виснаження. Незважаючи на консультації з численними фахівцями протягом майже чотирьох років, причина алергії на воду ще не встановлена.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!