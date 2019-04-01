Як врятуватися від весняної алергії

Прихід весни — чудовий привід прибрати павутиння та освіжити свій будинок. А заодно і змити алергени, що осіли за зиму.

"Ретельне прибирання допомагає позбутися пилу, плісняви, лупи домашніх тварин та інших алергенів, що можуть доставляти дискомфорт протягом всієї зими, — вважає президент Американського коледжу алергії, астми і імунології (ACAAI), доктор медичних наук, алерголог Тодд Мар. — Чимало людей вважає, що з настанням весни і осені приходить сезонна алергія. Але вони навіть не усвідомлюють, що алергени в приміщенні також можуть викликати закладеність носових ходів і легень ".

Алергени в будинку посилюють симптоми алергії pixabay.com

Мало хто знає, що в домашньому пилу живуть пилові кліщі — мікроскопічні організми, здатні викликати алергічні реакції в будь-яку пору року. А в плісняві знаходяться цвілеві грибки, які також є алергенами. І що алергія буває не тільки на шерсть і лупу тварин, а й на їх сечу і білкові мікрочастинки, що містяться в слині і секреті сальних залоз.

Пиловий кліщ pixabay.com

Звичайно, ніхто не хоче зустріти весну з закладеним носом. Вас теж не надихає така перспектива? Значить прибирати в будинку все ж доведеться. "Якщо ви не той, хто регулярно проводить весняне прибирання, — говорить Тодд Мар, — подумайте про те, щоб зайнятися ним в цьому році".

Співробітники ACAAI розповіли, як прибиратися, щоб полегшити симптоми алергії:

Використовуйте весь арсенал засобів для прибирання. Регулярно прибирайте будинок — так ви видалите більшу частину пилових кліщів. По можливості використовуйте циклонний вакуум, який видаляє пил і бруд з підлоги, або вакуум з HEPA (високоефективним повітряним фільтром). Встановіть в кімнатах повітряні фільтри з рейтингом MERV 11 або 12 і міняйте їх кожні три місяці. Хоча б раз на тиждень періть постільну білизну і опудала тварин, в яких накопичується найбільша кількість кліщів. Будьте сміливими. Позбудьтесь цвілі. Пліснява може рости скрізь, де є вода — у ванній кімнаті, кухні, підвалі і навіть купі сухого листя на задньому дворі. Зберіться з духом і приберіть всю видиму цвіль, використовуючи воду і миючий засіб. А потім прослідкуйте, щоб вимиті поверхні добре висохли. Щоб запобігти повторній появі плісняви, підтримуйте невисоку вологість в будинку (не більше 60 відсотків) і регулярно чистіть ринви. Використовуйте вентилятори для ванної кімнати і негайно витирайте стоячу воду. Приберіть лупу Пухнастика. Так, ваш домашній улюбленець просто чудовий. І ви його дуже любите. Але шерсть і лупа, що скупчуються в будинку, можуть посилювати симптоми алергії. Щоб прибрати їх, ретельно прибирайте і мийте підлоги, причому особливу увагу приділяйте улюбленим місцях вашого вихованця. І, головне, не пускайте домашнього улюбленця в свою спальню. Свіже повітря? Закрийте вікно! Хоча весняні бризи дуже привабливі, в період сезонної алергії вікна краще тримати закритими. Вітер може занести пилок рослин, що здатен викликати напади алергії. Тому закривайте вікна, в тому числі і в автомобілі. І обов'язково використовуйте системи кондиціонування повітря. Почніть прийом ліків до появи симптомів. Якщо ви алергік зі стажем, то точно знаєте, коли вас почне турбувати алергія. Скористайтеся цим знанням. Почніть приймати гіпосенсибілізуючі засоби за дві-три тижні до цього. А якщо нинішні ліки не допомагають, обов'язково проконсультуйтеся з алергологом.

Звичайно, ви не зможете захистити себе від всіх алергенів в період сезонної алергії. Однак ретельне прибирання будинку допоможе вам почуватися набагато краще!

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