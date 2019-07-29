Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Алергологія

Як позбутися алергії: діатолог назвала шкідливі продукти

362 Читати матеріал російською

Алергія в основному виникає на тлі порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, тому потрібно виключити деякі продукти, щоб уникнути цієї проблеми.

Про те, як харчуватися при підвищеній чутливості організму до деяких речовин, розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Тіана Фіалкова.

"Спочатку першопричина хвороби криється не в певних продуктах-алергенах, а йде зі шлунково-кишкового тракту, але в лікуванні потрібно строго дотримуватися дієти, яка виключає продукти, багаті на гістамін, так як при порушенні кишкової мікрофлори та слизової шлунково-кишкового тракту підвищується чутливість до даних продуктів" , – пояснила вона.

Новини
Дієтолог назвала причини "нічного жору"

За словами Фіалкової, високі рівні гістаміну міститися в таких продуктах: горіхи, алкоголь, соєві боби, арахіс, нут, какао, молюски, копчені м'ясні та рибні продукти, магазинні продукти з консервантами, мариновані продукти та оцет.

Алергія (ілюстрація)

Алергія (ілюстрація)

pixabay

"Варто виключати продукти-провокатори вивільнення гістаміну: глутамат натрію, помідори, червоний болгарський перець, папайя, ананас, цитрусові, какао (шоколад відповідно), соняшникову, кукурудзяну та рапсову олію, глютен + молочні продукти (не лактоза, а всі молочні продукти, навіть безлактозні, так як питання не тільки в лактози), будь-які дріжджові продукти (хліб, квас)", – пояснила дієтолог.

Алергії будь-якого прояву (харчова, сезонні полінози, алергія на тварин, пил, контактна і ін.) Виникають виключно на тлі порушеної роботи шлунково-кишкового тракту: проблем з кишковою мікробіотою і кишковим імунітетом - про це писала раніше в # аллергіі_fialkova👩⚕️. А сьогодні мені хочеться торкнутися лише :. 🔹ПІТАНІЕ ПРИ АЛЛЕРГІІ🔹. Спочатку першопричина хвороби криється не в певних продуктах-алергенів, а йде з шлунково-кишкового тракту (читаємо вище), але в лікуванні потрібно строго дотримуватися дієти, яка виключає продукти багаті на гістамін, так як при порушенні кишкової мікрофлори та слизової шлунково-кишкового тракту (# сдр_fialkova👩⚕️ ) підвищується чутливість до даних продуктів. ❗️Високіе рівні гістаміну міститися в таких продуктах: • Горіхи. • Алкоголь. • Соєві боби, арахіс, нут. • Какао і всі продукти з його вмістом. • Молюски. • Копчені м'ясні та рибні продукти. • Куплені продукти з консервантами. • Мариновані продукти (через оцту) і сам оцет (оцет мається на увазі дешевий "технічний"). ! Також варто виключать продукти-провокатори вивільнення гістаміну: • Глутамат натрію (читаємо уважно склад покупних продуктів, ну і в ресторанах буде тяжеловато😏). • Помідори, червоний болгарський перець. • Папайя, ананас, цитрусові. • І знову какао (шоколад відповідно). • Соняшникова, кукурудзяна і ріпакову олію. • Ну і по класиці: глютен + молочні продукти (НЕ лактоза! ️А ВСЕ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, навіть безлактозние, так як питання не тільки в лактози) # молоко_fialkova👩⚕️. ! Виключає будь-які дріжджові продукти (хліб, квас), строго! ️Так як вони провокують розвиток # сдр_fialkova👩⚕️.

Публікація від Тіана фіалковий (@tiana_fialkova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Фіалкова розповідала, що вживання солодощів і цукру призводить до швидкого старіння шкіри.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Тетяна Фіалкова
Теги
харчування дієтолог
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини