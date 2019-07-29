Як позбутися алергії: діатолог назвала шкідливі продукти

Алергія в основному виникає на тлі порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, тому потрібно виключити деякі продукти, щоб уникнути цієї проблеми.
Про те, як харчуватися при підвищеній чутливості організму до деяких речовин, розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Тіана Фіалкова.
"Спочатку першопричина хвороби криється не в певних продуктах-алергенах, а йде зі шлунково-кишкового тракту, але в лікуванні потрібно строго дотримуватися дієти, яка виключає продукти, багаті на гістамін, так як при порушенні кишкової мікрофлори та слизової шлунково-кишкового тракту підвищується чутливість до даних продуктів" , – пояснила вона.
За словами Фіалкової, високі рівні гістаміну міститися в таких продуктах: горіхи, алкоголь, соєві боби, арахіс, нут, какао, молюски, копчені м'ясні та рибні продукти, магазинні продукти з консервантами, мариновані продукти та оцет.
Алергія (ілюстрація)
pixabay
"Варто виключати продукти-провокатори вивільнення гістаміну: глутамат натрію, помідори, червоний болгарський перець, папайя, ананас, цитрусові, какао (шоколад відповідно), соняшникову, кукурудзяну та рапсову олію, глютен + молочні продукти (не лактоза, а всі молочні продукти, навіть безлактозні, так як питання не тільки в лактози), будь-які дріжджові продукти (хліб, квас)", – пояснила дієтолог.
Алергії будь-якого прояву (харчова, сезонні полінози, алергія на тварин, пил, контактна і ін.) Виникають виключно на тлі порушеної роботи шлунково-кишкового тракту: проблем з кишковою мікробіотою і кишковим імунітетом - про це писала раніше в # аллергіі_fialkova👩⚕️. А сьогодні мені хочеться торкнутися лише :. 🔹ПІТАНІЕ ПРИ АЛЛЕРГІІ🔹. Спочатку першопричина хвороби криється не в певних продуктах-алергенів, а йде з шлунково-кишкового тракту (читаємо вище), але в лікуванні потрібно строго дотримуватися дієти, яка виключає продукти багаті на гістамін, так як при порушенні кишкової мікрофлори та слизової шлунково-кишкового тракту (# сдр_fialkova👩⚕️ ) підвищується чутливість до даних продуктів. ❗️Високіе рівні гістаміну міститися в таких продуктах: • Горіхи. • Алкоголь. • Соєві боби, арахіс, нут. • Какао і всі продукти з його вмістом. • Молюски. • Копчені м'ясні та рибні продукти. • Куплені продукти з консервантами. • Мариновані продукти (через оцту) і сам оцет (оцет мається на увазі дешевий "технічний"). ! Також варто виключать продукти-провокатори вивільнення гістаміну: • Глутамат натрію (читаємо уважно склад покупних продуктів, ну і в ресторанах буде тяжеловато😏). • Помідори, червоний болгарський перець. • Папайя, ананас, цитрусові. • І знову какао (шоколад відповідно). • Соняшникова, кукурудзяна і ріпакову олію. • Ну і по класиці: глютен + молочні продукти (НЕ лактоза! ️А ВСЕ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, навіть безлактозние, так як питання не тільки в лактози) # молоко_fialkova👩⚕️. ! Виключає будь-які дріжджові продукти (хліб, квас), строго! ️Так як вони провокують розвиток # сдр_fialkova👩⚕️.
Як повідомляв OBOZREVATEL, також Фіалкова розповідала, що вживання солодощів і цукру призводить до швидкого старіння шкіри.
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