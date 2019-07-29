Як позбутися алергії: діатолог назвала шкідливі продукти

Алергія в основному виникає на тлі порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, тому потрібно виключити деякі продукти, щоб уникнути цієї проблеми.

Про те, як харчуватися при підвищеній чутливості організму до деяких речовин, розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Тіана Фіалкова.

"Спочатку першопричина хвороби криється не в певних продуктах-алергенах, а йде зі шлунково-кишкового тракту, але в лікуванні потрібно строго дотримуватися дієти, яка виключає продукти, багаті на гістамін, так як при порушенні кишкової мікрофлори та слизової шлунково-кишкового тракту підвищується чутливість до даних продуктів" , – пояснила вона.

За словами Фіалкової, високі рівні гістаміну міститися в таких продуктах: горіхи, алкоголь, соєві боби, арахіс, нут, какао, молюски, копчені м'ясні та рибні продукти, магазинні продукти з консервантами, мариновані продукти та оцет.

Алергія (ілюстрація) pixabay

"Варто виключати продукти-провокатори вивільнення гістаміну: глутамат натрію, помідори, червоний болгарський перець, папайя, ананас, цитрусові, какао (шоколад відповідно), соняшникову, кукурудзяну та рапсову олію, глютен + молочні продукти (не лактоза, а всі молочні продукти, навіть безлактозні, так як питання не тільки в лактози), будь-які дріжджові продукти (хліб, квас)", – пояснила дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Фіалкова розповідала, що вживання солодощів і цукру призводить до швидкого старіння шкіри.

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