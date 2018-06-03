Вирок астматикам? На Закарпатті знищені унікальні соляні шахти

В Солотвино Закарпатської області знищено унікальні соляні шахти, які допомагали вилікувати бронхіальну астму, хронічний бронхіт і різні види алергій.

"Із 1976 року було відкрито підземне відділення для лікування хворих методом спелеотерапії на 260 ліжок", - повідомив головний лікар ДУ "Українська алергологічна лікарня МОЗ України" Андрій Майор, передає "ТСН".

Шахта, яка була побудована в 1878 році, припинила роботу в 2010 році. Також закриті і соляні кімнати. Причиною тому є безгосподарність, через яку підземне відділення алергологічної лікарні більше не існує. Шахту просто затопило.

"Дев'ята шахта провалилась трохи раніше восьмої через те, що неконтрольовано поступала вода, яка затопила всі вироботки. Цей регіон неможливо відновити", - заявив голова смт Солотвино Юрій Ухаль.

Відзначається, що приватне підприємство готове вкласти в будівництво нової шахти. Вартість проекту становить $30- 50 млн. Проект буде економним, оскільки шахта буде неглибокою. Вже є конкретні напрацювання. Однак терміни реалізації цих планів невідомі.

А хворі легеневими захворюваннями проходять лікування в Бахмуті Донецької області, де видобувають "Артемівську сіль". Але умови там менш сприятливі, ніж в Солотвині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, препарати, які застосовуються при бронхіальній астмі, можуть впливати на репродуктивну функцію у жінок.