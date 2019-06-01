"Вбивця!" Заслужений лікар Росії назвала корисними укуси кліщів і зганьбилася

Заслужений лікар Росії, дружина колишнього глави Красноярського краю Наталія Толоконська заявила, що укуси кліщів нібито є корисними для імунітету, через що нарвалася на жорстку критику.

Так, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж Толоконська написала, що "через укуси кліща, частіше непомітно, забезпечується широка безболісна природна імунізація до всіх кліщових інфекцій".

Крім того, жінка стверджує, що імуноглобулін, який застосовується для екстреної профілактики захворювання, "морально застарів". Замість нього вона радить використовувати гомеопатичні препарати – "унікальні нешкідливі ліки, які піднімуть імунітет і застрахують від несприятливих наслідків".

Новини Відео з життям кліщів в шкірі людини шокувало всіх

Ілюстрація. Укус кліща Соцмережі

Після підняття громадського резонансу лікар видалила цей пост. При цьому в коментарі "Говорит Москва" вона назвала людей, які критикують її висловлювання, невігласами.

Скандальний пост лікаря Скріншот

Толоконська заявила журналістам, що її подальші висловлювання на тему можуть бути перекручені. "Тим більше що реакція на мій пост, як ви могли бачити, складається просто з дуже таких агресивних неосвічених суджень", – підкреслила вона.

Наталя Толоконська СНЕГ.TV

У Росспоживнагляді, коментуючи заяви жінки, відзначили, що укуси кліщів не можуть підвищити імунітет, а саму її запідозрили в спробах популяризувати гомеопатію. У відомстві нагадали, що ефективним захистом від енцефаліту може бути тільки вакцинація.

Висловився про інцидент і депутат Держдуми РФ Геннадій Онищенко, назвавши слова Толоконської злочинними за змістом.

"Ми колись з вами і на віспу хворіли. Вмирали мільйони, а ті, хто виживав, той, звичайно, набував імунітет. Однак повертатися до цієї практики – це безвідповідально та неправильно. Так [якщо людина перехворіє на кліщову інфекцією], буде імунітет, але після важкої хвороби, яка може закінчитися смертю", – зазначив Онищенко.

У мережі на заяви заслуженого лікаря відреагували так само негативно. "Нехай на собі продемонструє, а ми подивимося", "Для пенсійного фонду користь?" "Смерть теж дуже корисна штука. Вона виразно позбавляє від всіх страждань і хвороб. І від подібних заслужених лікарів", "Вбивця!" – пишуть користувачі.

"Бракує тільки поради мазати місця укусів кліщів святою водою", – прокоментував скандал лідер російської опозиції Олексій Навальний.

Нагадаємо, кліщовий енцефаліт – одне з найпоширеніших захворювань, що передаються кліщами. Це гостре інфекційне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему, що може привести до інвалідності і навіть смерті.

Збудник хвороби передається людині в перші хвилини присмоктування зараженого кліща разом із знеболюючою слиною. При укусі кліща необхідно в екстреному порядку звернутися за лікарською допомогою.

Укуси кліщів зміцнять здоров'я росіян!

Також корисні трипер, геморой і вроджене слабоумство. pic.twitter.com/vrwuXpPVVp - Nasha Canada Newspaper🇨🇦 (@NashaCanada) June 1, 2019

Бракує тільки ради мазати місця укусів кліщів святою водою https://t.co/MjWSCvWnXu - Alexey Navalny (@navalny) June 1, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно лікарі Дитячої клінічної лікарні №7 у Печерському районі Києва відмовилися надати медичну допомогу дитині, яку кліщ вкусив у ногу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.