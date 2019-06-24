Продавали без реєстрації: в Україні заборонили таблетки від алергії

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила препарат проти алергії.

Повна назва антигістамінного препарату – Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki, US Pharmacia Sp. Z oo Ліки вироблялися в місті Вроцлав, Польща.

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Держлікслужбою в Донецькій області встановлено факт реалізації незареєстрованої серії препарату U 1706302.

Розпорядженням № 4728-001.1 / 002.0 / 17-19 від 21.06.2019 заборонено реалізацію, зберігання і використання всіх серій лікарського препарату.

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Acatar acti-tabs застосовують для полегшення симптомів риніту, таких як: набряк слизової оболонки носа і придаткових пазух носа, витікання секрету з носа, закладеність носа і чхання, що відбуваються при застуді і грипі.

Раніше MedOboz писав про заборону двох серій препарату "Німесил", який застосовують як знеболюючий, протизапальний і жарознижуючий засіб.

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