Українців накриє хвиля сильної алергії: що потрібно знати

Лікарі попередили, що в Україні з 18 по 25 квітня буде спостерігатися високий ризик виникнення алергії на пилок берези.

Найбільше постраждають українці, які проживають у містах лісової та лісостепової зони країни, передає УНН.

"Небезпечна алергенна обстановка спостерігатиметься по всій Україні, адже березу часто використовують для озеленення. Однак сплеск загострення симптомів алергії буде обумовлений не тільки сезонним піком палінації берези, а й теплою і сонячною погодою, яка, нарешті, прогнозується по всій Україні", – повідомили в Європейській аероалергенній мережі.

Водночас у повітрі знизиться рівень концентрації пилку ясеня, на алергени якого реагують 20% українців. Пилок вільхи, а також рослин сімейства кипарисові теж все ще реєструється в повітрі, але поодиноко.

Зазначається, що в Україні прогнозуються короткочасні дощі. Тому після опадів, особливо на півдні України, будуть спостерігатися помірні рівні спор грибів, зокрема, алергенної альтернарії і аскоспор, а також спор сажкових грибів.

Алергія

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України в кінці тижня, 19-21 квітня, температура повітря буде поступово підвищуватися, а з наступного тижня, з 22 квітня, потеплішає до +22 градусів.

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