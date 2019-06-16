Тополиний пух не викликає алергію: Супрун розвінчала ще один міф

Тополиний пух насправді не викликає алергію. Це – лише механічний подразник, а загострення алергії провокує цвітіння диких злаків, яке за часом збігається з дозріванням насіння тополі.

Таке викриття опублікувала на своїй сторінці в Facebook і. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона пояснила, що саме пилок злаків розноситься вітром і викликає алергію.

"Чи означає це, що тополі не мають ніякого відношення до алергії? Ні, мають, але не так, як ми звикли думати. Тополя – це дводомна рослина. Є жіночі дерева, які утворюють насіння, оточені пухом, а є чоловічі дерева, які навесні виділяють пилок, який розноситься вітром. Тополя дійсно може викликати алергію, але навесні, в березні або квітні, коли цвітуть чоловічі дерева, і їх пилок ми вдихаємо. Але це все одно не означає, що слід знищувати тополі ", – написала Супрун.

Тополя не викликає алергію Ілюстрація

За її словами, зменшити поширення алергії можна іншими способами: слід боротися з курінням, забрудненням повітря зваженими частинками, пліснявою і бур'янами, садити хвойні дерева і гратися з тваринами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики попередили, що кількість людей, які страждають алергією, "збільшується з кожним поколінням", "алергія виходить на одне з перших місць серед причин порушення працездатності".

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