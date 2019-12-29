Смерть пацієнтки під Дніпром: МОЗ склав "чорний список" препаратів

Після смерті пацієнтки з Кам'янського Міністерство охорони здоров'я тимчасово заборонило ряд розчинів та емульсій для ін'єкцій.

На відповідні заходи пішли на час перевірки препаратів, які могли привести до тяжких побічних реакцій, передає пресслужба відомства.

Всього до списку заборонених потрапили 13 препаратів. У МОЗ заявили, що було повідомлено про виявлення випадків важких побічних реакцій після застосування засобу Дипрофол та інших ліків.

Смеррть пацієнтки в Кам'янському

З ряду аптек було вилучено зразки наступних тимчасово заборонених препаратів: Дипрофол (емульсія для ін'єкцій 1% по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону, серії 19000015, виробництва ВАТ "Фармак", Україна); Дитилін – Біолік (розчин для ін'єкцій 20 мг / мл по 5 мл в ампулі в пачках, серії 106007/19, виробництва ВАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна); Атракуріум-Ново (розчин для ін'єкцій 10 мг / мл по 5 мл у флаконах, серії 140319, виробництва ТОВ фірми "Новофарм-Біосинтез", Україна).

Також в списку: Дипрофол (емульсія для ін'єкцій 2% по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону, серії 18000241, виробництва ВАТ "Фармак", Україна); Фентаніл (розчин для ін'єкцій 0,05 мг / мл, по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері в коробці з картону, серії 03990919, виробництва ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна).

Ще вилучено: Фентаніл Калцекс (розчин для ін'єкцій 0,05 мг / мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці (піддоні) по 2 контурні упаковки (піддони) в пачці з картону, серії 28610417: всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії: "ХСМ Фармаси", виробник – Словаччина, Латвія); Сибазон (розчин для ін'єкцій, 5 мг / мл по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери в коробці з картону, серії 03880919, виробництва ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна).

Заборонені препарати після смерті пацієнтки в Кам'янському Версія.Інфо

Більш того, в списку: Дитилін-Дарниця (розчин для ін'єкцій 20 мг / мл по 5 мл в ампулі, серії cw40919, виробництва ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна); Дитилін-БІОЛІК (розчин для ін'єкцій 20 мг / мл по 5 мл в ампулі в пачці, серії 106009/19, виробництва ВАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна); Атракуріум-НОВО, розчин для ін'єкцій 10 мг / мл, по 2,5 мл у флаконі; по 5 флаконів у блістері ; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону, серії 220619, виробництва ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна); Атропін-Дарниця, (розчин для ін'єкцій, 1 мг / мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул в коробці по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні упаковки в пачці, серії AD30918, виробництва ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що перед смертю у пацієнтки з Кам'янського (Дніпропетровська область) Віти Кисіль був критичний стан, у неї почорніли вуха і кінцівки.

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