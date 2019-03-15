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/Алергологія

Сльози, свербіж та напади: українців попередили про масове захворювання

2.3тЧитати матеріал російською

В Україні з приходом весни у багатьох людей проявляється алергія на цвіль.

Як відрізнити алергію від простуди розповіла алерголог, імунолог, кандидат медичних наук Тетяна Бондаренко. Медик зазначила, що багато в чому симптоми хвороб схожі, передають "Факти".

"При контакті з алергеном симптоми зазвичай розвиваються блискавично: вже через секунду після зустрічі з "ворогом" людина починає чхати. Застуджену людину спочатку турбують погіршення самопочуття, слабкість, а потім вона починає чхати. Причому рідко і глибоко, щоб виштовхнути інфекційного збудника. Той, хто страждає на поліноз, чхає багато разів, але поверхово. Людей з алергією турбує виражений свербіж, який може бути навіть на небі, задній стінці глотки. Температури звичайно немає, і тільки зрідка вона підвищується до 37-37,1 градуса", – пояснила лікар.

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Бондаренко зазначила, що найчастіше навесні виникає алергія на цвіль. Це виникає через "синдрому танення снігу". З настанням тепла спори цвілі починають розмножуватися в траві та грунті.

"Погіршує ситуацію відключення опалення, прибирання та провітрювання закритих на зиму дач, сараїв, погребів. Цвілеподібні грибки почуваються привільно, а багато людей починають чхати, скаржитися на набряклість носа, повік, сльозотечу, свербіж в очах, іноді - напади кашлю. Реакція на цвіль може тривати цілий рік, але загострення часто трапляються навесні і восени", – розповіла алерголог.

алергія

алергія

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Місце
Україна
Тег
алергія
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