Шкіра лущилася і кровоточила: крем для обличчя перетворив британку у зомбі

Британка скористалася гормональним кремом для обличчя і буквально перетворилася на зомбі.

Так, Лаура Барнетт звернулася у клініку у 2010 році зі скаргами на сухість шкіри навколо очей. Лікарі зробили висновок, що у 45-річної жінки екзема і прописали гормональні креми, пише Daily Mail.

Потім жінка припинила використання препарату. Саме різка відмова і спровокувала страшні наслідки. Тіло британки почервоніло, почало лущитися і свербіти.

Daily Mail

Вона постійно свербіла, утворилися рани, які кровоточили. У підсумку, в Барнетт зіпсувалися стосунки з бойфрендом і сином. На роботу вона також ходила, як зомбі, через втому і стрес.

Пізніше з'ясувалося, що вона страждала від алергії на пилових кліщів, а екземи у неї ніколи не було. Тепер жінка проходить необхідне лікування від синдрому відміни гормональних мазей і алергії.

Daily Mail

Daily Mail

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