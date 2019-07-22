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/ Алергологія

Розпухли горло і язик: на Черкащині чоловік помер від укусу бджоли

1.3т Читати матеріал російською

У Черкаській області в селі Чаплинка від укусу бджоли помер 39-річний чоловік.

Він пішов господарювати на своєму городі і там його вкусила комаха, пишуть "Вести Черкащини".

"Чоловік мав сильну реакцію на укуси бджіл, – розповіла сільський голова Чаплинки Валентина Виноградова. – Після того, як вони його кусали, він починав задихатися. Але завжди поруч була дружина, яка надавала йому першу допомогу. Цього разу вона поїхала в Черкаси у справах".

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Ілюстрація

Терапевт Лисянської ЦРЛ Володимир Савченко каже, що в такому разі поруч повинен бути лікар, який би дав препарат від анафілактичного шоку.

"У людини дуже сильно розпухає горло і язик, різко падає тиск. Вона може померти за кілька хвилин. Були випадки, що смерть наступала вже через 40 секунд", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну стривожила новина про нового отруйного членистоногого, який раніше проживав тільки в Європі – жовтосумого колючого павука. Його отрута має нейротоксичний ефект і викликає сильні болі, набряки, а також підвищення температури та артеріальний тиск.

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Україна Черкаси
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