Розпухли горло і язик: на Черкащині чоловік помер від укусу бджоли

У Черкаській області в селі Чаплинка від укусу бджоли помер 39-річний чоловік.

Він пішов господарювати на своєму городі і там його вкусила комаха, пишуть "Вести Черкащини".

"Чоловік мав сильну реакцію на укуси бджіл, – розповіла сільський голова Чаплинки Валентина Виноградова. – Після того, як вони його кусали, він починав задихатися. Але завжди поруч була дружина, яка надавала йому першу допомогу. Цього разу вона поїхала в Черкаси у справах".

Бджола вбила українця Ілюстрація

Терапевт Лисянської ЦРЛ Володимир Савченко каже, що в такому разі поруч повинен бути лікар, який би дав препарат від анафілактичного шоку.

"У людини дуже сильно розпухає горло і язик, різко падає тиск. Вона може померти за кілька хвилин. Були випадки, що смерть наступала вже через 40 секунд", – пояснив він.

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