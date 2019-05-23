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/Алергологія

Популярний засіб від сезонної алергії поставили під сумнів

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Кропива є популярним засобом для лікування сезонної алергії. На даний момент вчені точно не знають, як вона впливає на алергію, хоча деякі вважають, що це пов'язано з тим, що кропива може зменшити алергічне запалення в організмі.

Про це повідомляє Medical News Today.

Популярний засіб від сезонної алергії поставили під сумнів

umhoz.com

Сезонна алергія виникає, коли речовина, така як пилок, запускає в організмі вироблення гістаміну, який викликає характерні симптоми алергії, такі як запалення, свербіж і кропив'янка.

Згідно з деякими дослідженнями, кропива може порушити процес алергії, пригнічуючи вироблення гістаміну в організмі і пов'язане з цим запалення.

Популярний засіб від сезонної алергії поставили під сумнів

ivona.bigmir.net

Тим не менш, на даний час немає достатніх підстав вважати, що кропива може допомогти в лікуванні алергії.

У Національному центрі додаткового і інтегрального здоров'я США також повідомляють, що інші домашні засоби від алергії, такі як кверцетин та спіруліна, не мають достатніх доказів, які підтверджують їх ефективність.

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