Побутова хімія, яку використовують господині для прибирання в квартирі і миття посуду, виявилася надзвичайно небезпечною для дітей.

Найбільше організм маленької людини може постраждати через хлору. Про це повідомляє ТСН.

"З'єднання з хлором можуть викликати напади бронхіальної астми. Інші речовини, кислоти, наприклад, можуть призводити до задухи", – розповіла лікар-алерголог вищої категорії Олена Бачинська.

За її словами, прибирати краще, корду будинку немає дітей, а після збирання провітрювати приміщення.

Побутова хімія небезпечна для дітей АиФ

Побутова хімія може нашкодити слизовій оболонці носа, порушити функцію нирок, печінки, а також вплинути на обмін речовин. Позбавлятися від наслідків іноді доводиться роками.

Фахівці радять використовувати порошки, які виготовлені на основі мильної стружки. Білизна потрібно ретельно споліскувати білизна.

Якщо дитина добереться до хімії і потягне її в рот, можуть бути і опіки слизової оболонки ротової порожнини і шлунково-кишкового тракту, і дихальних шляхів.

Обережними потрібно бути навіть з еко-засобами. Воно не несе загрозу для навколишнього середовища, а для людини – так.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з безпеки дітей Олена Лізвінская розповіла історію киянки, дитина якої проковтнув таблетку для посудомийної машини, і порадила, що робити в такому випадку.

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