Перша допомога при укусі медузи

Відпочинок на морі не завжди безхмарний. У морській воді багато мешканців, тому потрібно знати, що робити при контакті з тими, хто може вплинути на наше самопочуття. Якщо вас вжалила медуза не варто панікувати, але і без уваги залишати отриманий опік не слід.

OBOZREVATEL підібрав кілька порад, як поводити себе в даній ситуації.

Найнебезпечнішою медузою вважається кубомедуза (Chironex fleckeri), яка мешкає біля берегів північної Австралії. Вона здатна наносити дуже сильні опіки, які в деяких випадках можуть призводити до смерті. Яд кубомедузи володіє множинною дією, одночасно вражаючи нервову систему, серце і шкіру. При нашесті цих медуз пляжі закривають.

Кубомедуза Chironex fleckeri wikipedia.org

Вказівник, який попереджає про кубомедуз wikipedia.org

В водах Чорного і Азовського морів водяться медузи менш небезпечні, але також здатні нашкодити. Це корнерот (Rhizostoma pulmо, синя медуза з величезними щупальцями) і вухата медуза (Aurelia aurita, лінзоподібна медуза з тонкою бахромою щупальців навколо).

Rhizostoma pulmо animalworld.com.ua

Aurelia aurita flickr.com

Укус корнерота не представляє смертельну небезпеку для людини. Контакт з ним неприємний для дітей і для самих чутливих дорослих. Крім того, особливо уважними потрібно бути алергікам, оскільки в деяких випадках можливі тяжкі індивідуальні реакції. Але для решти людей контакт з медузою швидше неприємний, ніж небезпечний.

Що робити, якщо вас вжалила медуза:

потрібно вийти з води;

не чіпайте опік руками;

промийте місце опіку солоною водою і ватою;

пийте багато води.

Нейтралізувати отруту також можна за допомогою лимонного соку або 5% розчину оцту. Для промивання не використовуйте прісну воду, вона тільки посилить відчуття печіння на шкірі.

Реакція на контакт з медузою у різних людей може відрізнятися: у одних опік може пройти за кілька годин, а в інших може викликати алергічну реакцію.

Опік медузи verywellhealth.com

Які ліки допоможуть зняти неприємні симптоми

При сильній алергії рекомендується прийняти антигістамінний засіб. Іноді укус може викликати сильний біль, тому краще буде прийняти знеболююче.

У разі сильно виражених ознаках алергії після надання першої допомоги необхідно звернутися до лікаря.

Як писав MedOboz, узбережжя Кирилівки – популярного українського курорту Азовського моря, заполонили медузи.

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