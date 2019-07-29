Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Алергологія

Перша допомога при укусі медузи

944 Читати матеріал російською

Відпочинок на морі не завжди безхмарний. У морській воді багато мешканців, тому потрібно знати, що робити при контакті з тими, хто може вплинути на наше самопочуття. Якщо вас вжалила медуза не варто панікувати, але і без уваги залишати отриманий опік не слід.

OBOZREVATEL підібрав кілька порад, як поводити себе в даній ситуації.

Найнебезпечнішою медузою вважається кубомедуза (Chironex fleckeri), яка мешкає біля берегів північної Австралії. Вона здатна наносити дуже сильні опіки, які в деяких випадках можуть призводити до смерті. Яд кубомедузи володіє множинною дією, одночасно вражаючи нервову систему, серце і шкіру. При нашесті цих медуз пляжі закривають.

Кубомедуза Chironex fleckeri

Кубомедуза Chironex fleckeri

wikipedia.org

Вказівник, який попереджає про кубомедуз

Вказівник, який попереджає про кубомедуз

wikipedia.org

В водах Чорного і Азовського морів водяться медузи менш небезпечні, але також здатні нашкодити. Це корнерот (Rhizostoma pulmо, синя медуза з величезними щупальцями) і вухата медуза (Aurelia aurita, лінзоподібна медуза з тонкою бахромою щупальців навколо).

Rhizostoma pulmо

Rhizostoma pulmо

animalworld.com.ua

Aurelia aurita

Aurelia aurita

flickr.com

Укус корнерота не представляє смертельну небезпеку для людини. Контакт з ним неприємний для дітей і для самих чутливих дорослих. Крім того, особливо уважними потрібно бути алергікам, оскільки в деяких випадках можливі тяжкі індивідуальні реакції. Але для решти людей контакт з медузою швидше неприємний, ніж небезпечний.

Що робити, якщо вас вжалила медуза:

  • потрібно вийти з води;

  • не чіпайте опік руками;

  • промийте місце опіку солоною водою і ватою;

  • пийте багато води.

Нейтралізувати отруту також можна за допомогою лимонного соку або 5% розчину оцту. Для промивання не використовуйте прісну воду, вона тільки посилить відчуття печіння на шкірі.

Реакція на контакт з медузою у різних людей може відрізнятися: у одних опік може пройти за кілька годин, а в інших може викликати алергічну реакцію.

Новини
Українці запанікували через нашестя медуз: вчені сказали, що відбувається
Опік медузи

Опік медузи

verywellhealth.com

Які ліки допоможуть зняти неприємні симптоми

При сильній алергії рекомендується прийняти антигістамінний засіб. Іноді укус може викликати сильний біль, тому краще буде прийняти знеболююче.

У разі сильно виражених ознаках алергії після надання першої допомоги необхідно звернутися до лікаря.

Як писав MedOboz, узбережжя Кирилівки – популярного українського курорту Азовського моря, заполонили медузи.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Літній відпочинок" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Літній відпочинок здоров'я
Тег
алергія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини