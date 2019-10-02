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/ Блоги - Алергологія

Ольга Жоголєва
Ольга Жоголєва
Алерголог-імунолог, кандидат медичних наук Всі статті автора

Аллергия и омега-3 жирные кислоты: в чем связь

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Европейская академия аллергии и клинической иммунологии (EAACI) выпустила позиционную статью, посвященную влиянию жирных кислот в рационе на развитие атопического дерматита и аллергических заболеваний.

На протяжении последних трех лет на конгрессах EAACI говорили о важности полиненасыщенных жирных кислот в работе той части иммунной системы, которая противостоит аллергии. При этом подчеркивалось, что лучшим их источником являются не БАДы, а пища. При обсуждении противоречивых результатов исследований роли омега-3 жирных кислот в профилактике аллергических заболеваний эксперты подчеркивали, что наибольший эффект от дополнительного приема омега-3 был замечен в том случае, если у человека исходно отмечался их дефицит.

И вот, проанализировав имеющиеся исследования, эксперты EAACI пишут следующее:

  1. Важно, чтобы в рационе людей были омега-3 жирные кислоты. Для справки: ими богаты, например, рыба, растительные масла (особенно, льняное, рапсовое), авокадо, орехи. Дефицит омега-3 жирных кислот, судя по всему, повышает риски развития аллергических заболеваний, в том числе дефицит у беременной женщины повышает риски для ребенка.

  2. В случае, если из-за аллергии человек лишен достаточного количества источников омега-3 жирных кислот (например, при аллергии на рыбу), рекомендовано пересмотреть его рацион, чтобы поддерживать омега-3 на достаточном уровне. При невозможности – компенсировать добавками. Имеющиеся данные говорят о безопасности добавок с омега-3 жирными кислотами.

  3. Употребление рыбы детьми первого года жизни в когортном исследовании BAMSE было ассоциировано со снижением риска развития аллергии (в том числе на молоко, яйца, рыбу, сою, арахис и пшеницу) к 4 годам. В связи с этим введение рыбы в более раннем возрасте (3-8 месяцев) в исследовании BAMSE показало больше преимуществ, чем в более позднем (старше 9 месяцев). Шах и мат, любители ввести рыбу после 3 лет.

По-моему, это очень круто! Пора уже прекращать бояться еду и питаться разнообразно и полезно.

Источники омега-3 жирных кисорт

Источники омега-3 жирных кисорт

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Автор
Ольга Жоголєва Ольга Жоголєва
Тема
здоров'я
Теги
алергія харчування
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