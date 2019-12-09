Лікарка назвала топ-8 продуктів, які викликають алергію

Сьогодні поговоримо про найвідоміші алергени. Існує поняття "велика вісімка алергенів". Це молоко, яйця, пшениця. риба, горіхи, соя, морепродукти та арахіс. Серед дітей найбільш поширеними алергенами вважаються молоко, яйця і пшениця.

З чим це пов'язано? Чому одні продукти частіше викликають алергію, а інші – рідше? Чому один білок стає алергеном, а інший – ні? Насправді, щоб відповісти на це питання, у нас поки все ще недостатньо даних, але дещо ми вже знаємо.

По-перше, білок має бути досить великим, щоб його помітила імунна система і щоб він міг проникнути в певні тканини. Тобто він мусить мати певний розмір. Цьому розміру відповідають білки молока, яєць і пшениці.

По-друге, білок мусить мати певну структуру, щоб бути розпізнаним клітинами імунної системи. І ось тут ми поки тільки підбираємося до цієї загадки.

Чому деякі білки імунній системі подобаються менше, а деякі – більше? Але факт залишається фактом, і білки молока, яєць, пшениці належать до найпоширеніших алергенів.

Топ-8 алергенів allergick.com

Якщо у людини алергія викликана яйцями або молоком, чи справді потрібно повністю виключити всі форми цих продуктів? Як виявилося, все значно цікавіше. У яєць, як і у молока, існує кілька білків, здатних викликати алергічні реакції, і вони мають різну термостабільність. Тобто, з точки зору алергії, сире яйце або яєшня – це два абсолютно різні продукти. Вся річ у тім, що деякі білки яєць, наприклад, білок овомукоїд, належить до термостабільних, тобто він зберігається у всіх варіантах страв з яйцем: випічці, омлеті, некруто зварененому.

Також існують термолабільні білки яєць, які руйнуються під час нагрівання. Якщо у людини алергію викликають саме вони, то вона не зможе їсти некрутозварені яйця, але зможе вживати круто зварені або кекси.

Подібна ситуація і з молочними продуктами. Якщо алергію викликає казеїн, то з ним складніше, оскільки він термостабільний і буде зберігатися під час нагрівання. А якщо алергія на сироваткові білки, то з ними простіше, адже вони руйнуються під впливом температур. Тоді немає ніяких заборон і можна вживати випічку, млинці, сирники, какао, топлене молоко.

Ці нюанси допоможуть вам зберегти раціон різноманітним, незважаючи на певні обмеження.

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