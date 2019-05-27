Українську ведучу у Києві вкусив небезпечний павук: опубліковані фото

Українську поетесу і ведучу Українського радіо "Голос Києва" Злату-Зоряну Паламарчук вкусив небезпечний павук. Подія трапилася вночі 27 травня, коли жінка хотіла прибрати його зі стелі у квартирі у Києві.

Як розповіла сама Злата на сторінці у Facebook, павук зістрибнув і вкусив її за руку. Вона також опублікувала фото тварини (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За словами поетеси, вона відразу відчула біль, також у місці укусу з'явилися почервоніння і набряк.

Facebook Злати-Зоряни Паламарчук

Facebook Злати-Зоряни Паламарчук

До приїзду швидкої допомоги павука спіймали. Медики зробили укол від алергії, дівчина також випила сорбекс.

Потім павука ідентифікували, ним виявився хейракантіум, або жовтосумий колючий павук (Cheiracanthium punctorium), який зустрічається у центральних і південних областях України.

Жовтосумий колючий павук zooclub.org.ua

Жовтосумий колючий павук zooclub.org.ua

Іноді хейракантіум нападає на людей, укуси його не смертельні, але дуже болючі.

Злата-Зоряна Паламарчук колаж

Раніше OBOZREVATEL писав про цей вид павуків. Після укусу хейракантіумів у людей із гострою алергічною реакцією піднімається температура, починає боліти все тіло, німіють ноги, підвищується нервозність і дратівливість.

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