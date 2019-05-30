"Вам до іншої лікарні": у Києві лікарі відмовилися витягнути кліща у дитини

Лікарі Дитячої клінічної лікарні №7 у Печерському районі Києва відмовилися надати медичну допомогу дитині, яку кліщ вкусив у ногу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила юрист-кримінолог Ганна Маляр. Інцидент трапився вночі 30 травня, коли вони із сином звернулися до травмпункту на вулиці Підвисоцького.

"Відмовки" медиків полягали в тому, що у щелепно-мозковому відділенні нібито не можуть займатися травмами кінцівок, і що у них "немає лабораторії і можливостей для обов'язкового дослідження кліща".

"Починаю вмикати "юриста". До цього я вже дзвонила у швидку, і мені сказали, що з таким питанням нам зобов'язані допомогти в будь-якому травмпункті, жодних обмежень. Я починаю гуглити різну інформацію, посилатися на різні норми... Але це був порожній звук. Наступна відмовка була така: у нас немає лабораторії і можливостей для дослідження кліща, а це обов'язково, тому вам до іншої лікарні", — процитувала лікарів кримінолог.

Facebook Ганни Маляр

Юридичні доводи матері про свої права і обов'язки на медиків не подіяли. Їм довелося звернутися до іншої лікарні, де, незважаючи на черги, була надана вся необхідна допомога.

"З'ясувалося, що ніякої лабораторії і обов'язкового дослідження кліща не потрібно. Це на розсуд батьків. Ключове — обстеження дитини. Тобто цілих два хірурги і медсестра придумували, як вміли, відмовки, щоб не надати першу медичну допомогу дитині. Адже дитяча лікарня для лікарів, а не для дітей!" — підсумувала Маляр.

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