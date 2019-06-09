Чим може бути небезпечний звичайний білий хліб

При покупці звичного білого хліба слід звертати увагу на склад. Часто пекарі додають в тісто добавку Е927а, яка надає продукту пористість і красивий рівний білий колір, але при цьому викликає алергію.

Азодікарбонамід Е927а в білому хлібі

Незважаючи на те, що в Австралії, Євросоюзі і в Україні заборонено використовувати Е927а при виробництві хлібобулочних виробів, в багатьох країнах його продовжують додавати в тісто та експортувати такі продукти.

Азодікарбонамід (ADA) - відбілюючий агент і кондиціонер для тіста, який використовується у випічці. Його називають "покращувачем борошна".

Хімічна речовина також використовується при обробці шкіряних виробів і виробництві пластмаси.

Медики вважають, що Е927а провокує розвиток астми і є алергеном.

Деякі ресторани швидкого харчування в США, включаючи Subway і Wendy's, публічно оголосили, що припинили використовувати ADA після того, як в суспільстві почали обговорювати шкоду цієї речовини при вживанні в їжу.

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