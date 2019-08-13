Хочу еще раз вернуться к "моей" аллергологии. Увы, хорошего мало. Прежде всего это связано с постарением аллергологов Украины. Лидеры стареют, а замены им почти нет. Нет человека, у которого бы за это болела душа и который бы, проанализировав ситуацию в каждом регионе, начал бы готовить смену немолодым специалистам. Даже не хочу говорить об Минздраве эту контору подобное никогда не волновало. Да, пока есть лидеры, которые еще блистают, они сейчас не дадут развалить существующее. А когда они уйдут? Замену нужно готовить хотя бы несколько лет, авторитет достигается, минимум, лет за 5-10. Могут ли ждать больные? А что еще страшнее: будет ли ждать Минздрав, который, как всегда, не разберется в ситуации. Уверен, объединят остатки аллергологии с иммунологией. Тем более, что во многих странах так и есть. Это, на мой взгляд, с учетом наших особенностей, будет означать финиш аллергологической службы в Украине.

Следующая составляющая – нищета службы. Я работал еще в СССР и помню приказ № 210, который обеспечивал аллергологическую службу кабинетами, штатами, аллергенами и лабораторной поддержкой. Ничего этого сейчас нет и база службы разоряется.

Для того, чтобы пояснить свою точку зрения, сделаю экскурс в прошлое. Я, еще недостаточно разбираясь в проблеме, с энтузиазмом достаточно давно на конференции в Ялте поддержал создание УТИАИ, проще говоря, общество иммунологов и аллергологов, став его вице-президентом. Основал журнал "Аллергология и иммунология" и прилагал максимум усилий для развития такой симбиотической службы, позже став главным аллергологом и иммунологом МЗ. Еще чуть позже, разобравшись в окружающих меня людях, я понял, что существуют врачи-аллергологи, врачи-иммунологи и иммунологическая профессура (профессоров аллергологов, кроме меня, тогда не было). Последние также делились на 2 категории: одни добросовестно заблуждались и были уверены, что, скажем, путем иммунокоррекции, т.е. стимулируя лимфоциты-супрессоры, можно излечить аллергические заболевания (АЗ). Вторые также не очень понимая сущность аллергии и аллергологии, этим "не переймались", а целеустремленно старались заработать на фармфирмах, работающих в области аллергологии ( в области иммунологии таких фирм ранее почти не было). Причем, эти люди, обремененные докторскими дипломами и в высокой степени меркантильностью, не гнушались ничем. Кое-кто, например, старался завести " с заднего крыльца" зарубежных производителей аллергенов, что давало тем гандикап перед отечественным товаропроизводителем. Один, так старался завести в Украину аппаратуру "Иммунокап", что подбил президента НАМНУ (дважды) обратиться в МЗ с рекомендацией вообще упразднить аллергологов и заменить их этим аппаратом! С большим трудом мне удалось нейтрализовать эту глупость.

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Непонимание этими "учеными" сущности работы врачей-аллергологов и принципиальное их отличие от врачей-иммунологов ( кстати, в России, Израиле, т.е. там, где я это лично видел, иммунологи-аллергологи появились только на бумаге, а реально различаются и аллергологи, и иммунологи), привело меня к пересмотру своих позиций. И тут уже я совершил глупость: будучи главным аллергологом-иммунологом МЗ, ходатайствовал перед министром о снятии с меня иммунологии и передачи этих функций профессору Ч. Я никогда не думал, что она вскоре пойдет войной на аллергологию и проявит наибольшее корыстолюбие среди своих алчущих денег коллег. Позже обо всем этом было в СМИ, причем, в цивилизованной стране дело бы закончилось уголовным преследованием. А раньше я облегчил ей задачу: нападая в письмах и прессе на тогдашнюю министра Р.Богатыреву за то, что она с сыном ущемляла отечественного производителя аллергенов, делала личный бизнес на закупках лекарств, меня исключили из состава главных специалистов МЗ и мою должность главного аллерголога присоединили к главному иммунологу Ч. Та подсуетилась, стала проводить многочисленные конгрессы и конференции для иммунологов и аллергологов совместно, привлекая в свою пользу фармфирмы. Позже стала заводить в Украину молекулярную аллергологию, что закончилось "эрой аппаратуры Алекс". Переметнувшийся к этому делу с утонувшей "Севафармы" господин Ю. также, как мог, охаивал диагностику препаратами отечественных аллергенов. Сейчас уже в зарубежной прессе (Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2019 Jun 10. doi: 10.2174/1872213X13666190610143439) появилась доказательная, основанная на огромном материале статья о том, что молекулярка уступает традиционным кожным и лабораторным тестам . И мы бы легко могли бы это доказать, но никогда "Aleх" не согласится провести с отечественными аллергенами сравнительных исследований, как раньше опасались этого зарубежные "Севафарма", позже "Диатер".

Ранее аллергология в СССР была гораздо более развитой, нежели в США и Европе. Это касается, прежде всего, метода аллерген-специфической иммунотерапии (СИТ), который, в отличие от фармакотерапии, действует на все звенья иммунной системы и единственный может вызвать длительную ремиссию АЗ. В бывшем СССР, включая Украину, этот метод уже "твердо стоял на ногах", в отличие от робких разговоров на эту темя за рубежом и отсутствие там соответствующих доказательных исследований. Позже и мы сказали свое слово на эту тему, создав и отечественные украинские аллергены, и пероральные формы для СИТ в виде драже, которые давали возможность довести эффективность СИТ до 90% и выше, увеличив сроки ремиссии. И подтвердили это серией доказательных статей на популяционном материале. И если бы нам не ставили подножки и хотя бы не мешали, украинская аллергология была бы признана во всем мире.

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Что же касается иммунологии, то я преклоняюсь перед возможностями и достижениями этой науки. Именно она, верю, позволит излечивать рак, ревматизм и многие очень серьезные заболевания, против которых человечество пока бессильно. Самая первая моя монография была как раз "Руководство по клинической иммунологии и аллергологии", где популярно были изложены основы этих наук для практических врачей. Позже в 1988 году в Виннице мы организовали первую иммунологическую лабораторию, рассчитанную не на науку, а на обследование населения. Почти одновременно мы открыли передвижную лабораторию для обследования населения Винницкой области, пострадавшего вследствие аварии на ЧАЭС, а также иммунологическое отделение, где корригировали иммунитет пострадавшим лицам (ликвидаторам аварии, переселенцам, их детям, жителям радиоэкологических зон). В этих лабораториях были обследованы тысячи детей и взрослых. И это еще до открытия в Киеве Института УНЦРМ для оказания помощи пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС. Одни из первых в Украине мы открыли курс клинической иммунологии и аллергологии в мединституте. И сейчас в Виннице работает наш "Иммуно-аллергологический центр", являющийся одним из лучших в стране.

Так что совесть у меня в отношении иммунологии чиста. А сейчас я по причине болезни и возраста отхожу от руководства службой и очень надеюсь на вновь избранных президента и вице-президентов Ассоциации аллергологов Украины, возглавляемых проф.С.Зайковым. Дай Бог им продолжить то, что мы сумели сделать и улучшить ситуацию в службе.

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