"Бачите медуз? Краще в воду не йти!" Лікар попередив українців про небезпеку

Під час купання в морі контакту з медузами варто уникати, особливо алергікам.

Причому жалити можуть не тільки живі, а й мертві медузи, попередив в ефірі ObozTV кандидат медичних наук, лікар-імунолог і алерголог Олег Назар.

Лікар пояснив, що контакт людини з клітинами-кнідоцитами (за допомогою яких жалять медузи) може спровокувати абсолютно різні реакції.

"При контакті з медузами можливий розвиток або кропив'янки, або контактного дерматиту, або навіть зниження артеріального тиску. Аж до розвитку токсичних реакцій – буває і таке", – розповів Назар.

"Загроза не на 100% смертельна, але вона є", – додав він.

Зокрема, уточнив фахівець, при контакті на рівні шиї або особи існує ризик набряку дихальних шляхів.

"Тому, якщо ви бачите, що медузи є, то краще взагалі в воду не йти. А якщо людина схильна до алергії і заздалегідь не знає, чи відбудеться контакт з жалячими істотами – то треба завчасно прийняти таблетку будь-якого антигістамінного препарату", – порадив алерголог.

Якщо медуза все-таки вжалила і викликала сильну алергію, то медик нагадав про стандартну допомоги в такій ситуації: необхідно звільнити дихальні шляхи і ввести потерпілому або розчин адреналіну, або розчин дексаметазону.

Медузи-корнероти unn.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці липня в Азовському морі був зафіксований масовий мор медуз-корнеротів, які останнім часом регулярно атакували відпочивальників.

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