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/ Алергологія

Можна вилікувати? Знайдено спосіб боротьби з харчовою алергією

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Імунотерапія харчової алергії, зокрема, на арахіс, хоч і не лікує хворобу повністю, але захищає від симптомів у разі потрапляння в організм незначної кількості алергену.

Це показало дослідження вчених лондонського Королівського коледжу, передає ВВС. Відзначається, що приблизно 2% дітей у Великобританії страждають цей вид алергії, ліків проти якої немає.

До участі в дослідженні залучили 100 британців. Під час імунотерапії алергікам щодня давали невелику кількість арахісу.

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Це спонукало імунну систему виробляти антитіла, які знижують алергічну реакцію організму. Тому, якщо організм випадково отримає невелику кількість арахісу, він впорається і серйозної реакції не буде.

Крім того, з'ясувалося, що якщо антитіл до алергії в крові не було, алергічні клітини реагували так само, як і до лікування.

"Вкрай необхідно лікувати алергію на арахіс та інші продукти. Зараз імунотерапія є єдиним варіантом лікування, який ми можемо запропонувати пацієнтам з таким видом алергії. Питання в тому, чи може імунотерапія "відключити" алергічну реакцію", – зазначила лікар Олександра Сантос, яка очолила дослідження.

Ілюстрація

Ілюстрація

Cosmopolitan

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтолог Тіана Фіалкова розповіла, що алергія в основному виникає на тлі порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, тому потрібно виключити деякі продукти, щоб уникнути цієї проблеми.

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Теми
Дослідження вчених здоров'я алергія
Місце
Великобританія
Теги
алергія хвороба дослідження
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