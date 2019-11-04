Можна вилікувати? Знайдено спосіб боротьби з харчовою алергією

Імунотерапія харчової алергії, зокрема, на арахіс, хоч і не лікує хворобу повністю, але захищає від симптомів у разі потрапляння в організм незначної кількості алергену.
Це показало дослідження вчених лондонського Королівського коледжу, передає ВВС. Відзначається, що приблизно 2% дітей у Великобританії страждають цей вид алергії, ліків проти якої немає.
До участі в дослідженні залучили 100 британців. Під час імунотерапії алергікам щодня давали невелику кількість арахісу.
Це спонукало імунну систему виробляти антитіла, які знижують алергічну реакцію організму. Тому, якщо організм випадково отримає невелику кількість арахісу, він впорається і серйозної реакції не буде.
Крім того, з'ясувалося, що якщо антитіл до алергії в крові не було, алергічні клітини реагували так само, як і до лікування.
"Вкрай необхідно лікувати алергію на арахіс та інші продукти. Зараз імунотерапія є єдиним варіантом лікування, який ми можемо запропонувати пацієнтам з таким видом алергії. Питання в тому, чи може імунотерапія "відключити" алергічну реакцію", – зазначила лікар Олександра Сантос, яка очолила дослідження.
Ілюстрація
Cosmopolitan
Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтолог Тіана Фіалкова розповіла, що алергія в основному виникає на тлі порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, тому потрібно виключити деякі продукти, щоб уникнути цієї проблеми.
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