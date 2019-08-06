Алергія поповнила список "побочки" популярного препарату

Пацієнти, які використовують препарати для відновлення кислотності шлункового соку, піддаються більшому ризику розвитку алергії.

З одного боку, з огляду на безпеку лікарі зазвичай призначають інгібітори протонної помпи (ІПП), з іншого, пацієнти часто зловживають ними, оскільки вони доступні на фармринку. Про це повідомляє видання WebMD.

Раніше серед побічних реакцій організму, пов'язаних з тривалим використанням і надмірним вживанням цих препаратів, були виділені ризик остеопоротичних переломів, шлунково-кишкових інфекцій і пневмонії.

Останні дослідження показали, що використання препаратів, які знижують кислотність шлунка, може викликати розвиток алергії. Вченими було встановлено наступний факт: пацієнти в загальній популяції, яким призначали подібні засоби, майже в два рази частіше отримували рецепти на протиалергічні препарати, ніж ті, хто не вживав ліки для зниження кислотності.

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Дослідники включали будь-який рецепт на ліки, які інгібують кислотність (наприклад, ІПП, сукральфат, антагоністи Н2-рецептора або простагландин Е2) і/або будь-який рецепт на протиалергічний лікарський засіб (наприклад, антигістамінні препарати або специфічну імунотерапію алергеном).

Як писав MedOboz, алергія в основному виникає на фоні порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, тому потрібно виключити деякі продукти, щоб уникнути цієї проблеми.

В цілому, співвідношення кількості призначень було збільшено для всіх проаналізованих класів інгібіторів шлункової кислоти, за винятком PGE2, який занадто рідко призначався для того, щоб дані були переконливими.

Проте, коефіцієнт був вище серед жінок, ніж чоловіків (2,10 проти 1,70; P <0,001).

Серед усіх пацієнтів також спостерігалася вікова тенденція: коефіцієнти захворюваності зросли з 1,47 (95% ДІ, 1,45-1,49) у осіб до 20 років і до 5,20 (95% ДІ, 5,15-5,25 ) у осіб старше 60 років. року.

Всього шість доз інгібіторів шлункової кислоти щороку були пов'язані з більшою ймовірністю призначення протиалергічні препарати.

Крім того, коли пацієнти були згруповані в квартили на основі добових доз на рік інгібіторів шлункової кислоти, аналіз показав, що кумулятивний вплив цих інгібіторів також підвищує ризик прийому протиалергічних препаратів.

Наприклад, для пацієнтів, які отримують до 20 добових доз на рік (перший квартиль), рівень небезпеки становив 1,28 (95% ДІ, 1,18 - 1,39). Цей показник виріс до 2,67 (ДІ 95%, 2,47-2,88) для тих, хто отримував від 68 до 213 добових доз на рік (третій квартиль). Ефект, мабуть, досягав плато на цьому рівні з відношенням ризику 2,57 (95% ДІ, 2,38-2,78) для пацієнтів, які отримують більше 213 добових доз на рік (четвертий квартиль).

Оскільки зв'язок з призначенням протиалергічні препарати була виявлена в більшості класів інгібіторів шлункової кислоти, проаналізованих в дослідженні, автори прийшли до висновку, що основний механізм може бути пов'язаний з регуляцією рН шлунка, а не з конкретним способом дії конкретного наркотиків.

Ці результати доповнюють зростаюча кількість доказів того, що використання інгібіторів шлункової кислоти пов'язано з ризиком алергії.

"Наші результати підтверджують епідеміологічну зв'язок між придушенням шлункової кислоти і розвитком алергічних симптомів відповідно до попередніх механистическими випробуваннями на тварин і спостережливими дослідженнями на людях", - роблять висновок Джордакіева і колеги.

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