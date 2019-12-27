Алергічний риніт: названо найнебезпечнішу причину

Алергічний риніт – неприємне захворювання. У одних людей він може протікати легко, турбуючи їх тільки зрідка, коли концентрація алергену стає для них занадто високою. Іншим людям він може значно знижувати якість життя, перетворюючи його на щоденну боротьбу з чханням, нежиттю, закладеністю носа. Додамо до цього можливий алергічний кон'юнктивіт, при якому червоніють, сверблять і сльозяться очі, а також ризик розвитку бронхіальної астми, картина вимальовується не з приємних.

Що ми можемо зробити для полегшення життя людині з алергічним ринітом?

усунути/зменшити контакт з алергеном;

підібрати лікарську терапію для усунення симптомів;

створити комфортні умови мікроклімату в будинку/на роботі;

провести АСІТ для зменшення потреби в ліках і зниження ризиків розвитку астми.

Припинення контакту з алергеном не випадково стоїть на першому місці. Це найбільш ефективний метод боротьби з алергією. Відсутність контакту з алергеном означає, що не розвивається алергічне запалення і, відповідно, немає симптомів риніту.

Ілюстрація

Наскільки можливо організувати повне припинення контактів з алергеном?

У разі алергії на тварин:

можна віддати домашню тварину і не відвідувати квартири, в яких живуть звірі;

у деяких людей симптоми настільки сильні, що реакцію викликають навіть дрібні частинки шерсті і лупи на одязі у господарів тварин.

У разі алергії на пилок:

можна поїхати в період цвітіння;

не завжди є можливість поїхати щороку;

період цвітіння може бути атиповим і не збігтися з заздалегідь запланованим від'їздом.

У разі алергії на пил:

неможливо повністю припинити контакт з алергенами кліщів домашнього пилу (це пов'язано з тим, що знищити кліщів повністю не вдається, тому що кліщі пристосувалися співіснувати з нами протягом багатьох століть);

можна зменшити концентрацію кліщів, створюючи некомфортні умови для їх розмноження;

можна створити перешкоду для потрапляння алергенів кліщів в навколишнє середовище.

Колаж

Як зменшити концентрацію кліщів?

Алергени кліщів відносяться до нелетючих, це означає, що вони осідають на горизонтальних поверхнях, особливо на постільній білизні, наших подушках і ковдрах, на килимах і м'яких іграшках. Нелетючі алергени погано фільтруються через очищувачі повітря. Однак відомо, що температура загибелі кліщів – 60 градусів Цельсія, тому прання постільної білизни, подушок і ковдр при такій температурі – одна зі здійсненних умов для усунення даного алергену.

При алергії на кліщів постільну білизну слід міняти 1-2 рази в тиждень, прати подушки і ковдри – 1 раз в 2-3 тижні оптимально, але не рідше, ніж 1 раз в 3 місяці. Крім цього, щоб позбутися від кліщів, придумали спеціальні протикліщові чохли для подушок, ковдр і матраців. Вони перешкоджають виходу алергенів (лусочок кліщів, продуктів їх життєдіяльності) за межі чохлів.

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