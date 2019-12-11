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Алкоголь раптово зв'язали з раком

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Ризик появи раку безпосередньо пов'язаний з вживанням алкоголю. При його частому прийомі людина ризикує набагато більше захворіти на онкологію.

До такого висновку прийшла група дослідників з Япони, передає журнал Cancer. У дослідженні взяли участь більше 63 тисяч пацієнтів.

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Крім даних про стать, вік, дату і терміни госпіталізації дослідники враховували результати опитування про те, скільки алкоголю в день випивали учасники дослідження. В якості запобіжного вимірювання вчені використовували юніт – 23 грамами етанолу. Це доза, яка міститься в 180 мл саке або вина, 500 мл пива або 60 мл віскі.

Практично до нуля зводить ризик потрапити до онколога відмова від алкоголю протягом 10 років. Вже один юніт алкоголю в день протягом 10 років або 2 юніта протягом п'яти років збільшує ризик на 5%.

Hi-News.ru

Hi-News.ru

Алкоголь назвали причиною раку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що улюблені продукти виявилися причиною раку і цирозу.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Японія
Тег
як лікувати рак
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