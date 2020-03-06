Щитовидна залоза: шість явних ознак того, що час до лікаря

Проблеми з щитовидною залозою можуть ускладнити людське життя. Важливо розпізнати провісника неприємного захворювання, щоб справа не дійшла до важких наслідків. Адже навіть невеликі порушення роботи щитовидки можуть бути небезпечні.

Щитовидна залоза

За що відповідає щитовидка?

Щитовидна залоза - важливий орган гормональної системи організму. Вона знаходиться в горлі, перед трахеєю і виробляє гормони, важливі для обміну речовин.

Патології органу:

гіпертиреоз (надмірне вироблення гормонів)

гіпотиреоз (стан нестачі гормонів) і еутіероз (зміни у вигляді утворення зоба, вузлів, збільшення залози).

Порушення нормальної роботи органу викликають найрізноманітніші обставини:

несприятливі умови навколишнього середовища,

післяопераційний стан і прийом гормонів,

вагітність і пологи,

дефіцит йоду в організмі,

генетичні зміни.

Втома і дратівливість

Якщо щитовидна залоза виробляє занадто багато гормонів людина відчуває себе стомленим, агресивним і схвильованим, бо метаболізм протікає надмірно швидко. Настрій різко змінюється. Важко сконцентрувати увагу.

При низькому рівні гормонів людина вже вранці прокидається втомленою, навіть десяти годин сну не вистачає, щоб повноцінно виспатися. Також може початися безсоння або переривчастий сон.

Депресія

Якщо цей психічний розлад не піддається лікуванню антидепресантами - можливі патології щитовидної залози. Особливо в тому випадку, якщо до цього стану приєднуються панічні атаки.

Складнощі з травленням

Це може бути запор, який не усувається ліками, дієтою та фізичними вправами.

Нудота і метеоризм теж супроводжують захворювання. При надлишку гормонів щитовидної залози спостерігається пронос і синдром роздратованого кишечника.

Проблеми з волоссям та шкірою

Волосся стають тонкими, ламаються і випадають. Іноді зустрічається блідість або пожовтіння шкіри, яка грубіє, лущиться на ліктях і колінах. Нігті стають тонкими. З'являється висип на ногах. Характерна ознака гіпотиреозу також.— втрата волосся з зовнішнього краю брови.

Зміна ваги

Через недостатнє вироблення гормонів відбувається уповільнення обміну речовин. Організм набирає вагу, незважаючи на дієти і спортивні навантаження. В іншому випадку спостерігається стрімке зменшення ваги, скільки б багато і калорійно людина не харчувалася.

Проблеми в сексуальній сфері

Захворювання щитовидки погано впливають на репродуктивну функцію людини. Недостатність гормонів викликає низьке лібідо у обох статей, безпліддя, викидні у жінок.

Сексуальні розлади

Гіперфункція залози негативно відбивається на менструальний циклі у жінок, аж до його повного припинення. У чоловіків виникають еректильна недостатність, зниження рухливості сперматозоїдів, зменшення яєчок. Підвищення рівня жіночих статевих гормонів у представників сильної статі провокує збільшення грудних залоз.

Крім перерахованих симптомів, можуть бути м'язові і суглобові болі, утруднення дихання, порушення терморегуляції. При підозрі на проблеми в ендокринній системі необхідно обстежитися у фахівця. Жінки частіше страждають від неправильної роботи щитовидки. Хоча і чоловікам теж не варто плекати ілюзій, що їх мине патологія щитовидної залози.

Медикаментозне лікування поліпшить самопочуття, допоможе нормалізувати вагу і поверне гарний настрій. На жаль, іноді щитовидну залозу доводиться видаляти хірургічним шляхом і після все життя приймати гормональні препарати.

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