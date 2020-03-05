Це не означає, що у вас рак: п'ять симптомів, які часто брешуть

На сьогоднішній день рак розглядається, як найстрашніше і найскладніше для лікування захворювання. Список тривожних симптомів постійно розширюється, проте є багато помилкових ознак, які лише лякають людей.

Ракова пухлина під мікроскопом

Як відрізнити справжні симптоми онкології від помилкових?

Щоб відповісти на це питання, слід знати, що являє собою ця хвороба. Ракова пухлина з'являється, коли нормальну життєдіяльність клітин організму порушують кілька різних факторів. Пухлинна клітина швидко ділиться і росте. Рак поширюється з первинного вогнища в сусідні тканини через кров, лімфу. Вторинне вогнище розташовується на відстані — це вже метастаз. Останній виявляється в кістках, печінці та голові.

На можливість розвитку злоякісних пухлин впливає нездоровий спосіб життя, зловживання вуглеводами, трансжирами. Деякі види раку провокує куріння. Відмова від звички знижує ризик отримати онкологію.

Тривалі симптоми або ті що різко з'явилися

Якщо протягом декількох років у вас постійно болить спина, спостерігаються головні болі, запори - швидше за все у вас немає онкології. Простіше кажучи, ви б давно померли, якби були хворі на рак.

Різка поява головного болю або раптове підвищення температури тіла теж не говорять про злоякісну пухлину. При раковому захворюванню симптоми наростають поступово.

Хворобливі шишки і збільшення лімфовузлів

Велика частина ущільнень на тілі людини не є раковою пухлиною. Якщо при торканні шишка заподіює біль, це навряд чи онкологія. Якщо вона більша, швидкозростаюча, тверда, безболісна і виникла незрозуміло чому - тоді варто насторожитися. У будь-якому випадку, цю проблему варто обговорити з лікарем - хірургом.

збільшені лімфовузли

Збільшення лімфовузлів стандартно пов'язують з раком лімфи, але це запалення супроводжує іншим хворобам, наприклад туберкульозу.

Головний біль

Люди, які страждають головними болями, нерідко починають підозрювати у себе рак мозку. Щоправда, ймовірність онкології при наявності цього симптому складає жалюгідні 0,2 відсотка. При незначних обсягах ракової пухлини неприємні відчуття не є типовим симптомом.

Біль в голові

При поширенні ракової пухлини, частота та інтенсивність болю наростає і не знімається анальгетиками. В цьому випадку вона іноді супроводжується сплутаністю свідомості і переслідує хворих під час сну і відпочинку. Головний біль при онкології супроводжують нудота, блювота, оніміння кінцівок, зниження слуху і зору.

Циклічність симптомів

Якщо нездужання то з'являються, то пропадають — це не рак. Злоякісна пухлина викликає повільне і наростаюче погіршення стану протягом декількох тижнів і місяців. Правда, циклічний характер може мати такий симптом, як діарея з вкрапленнями крові.

Якщо ви — молоді

Рак набагато рідше зустрічається у тих, хто молодше 40 років. До речі, прояви хвороби у людей старшого покоління носять нечіткий характер. Винятки: лейкемія найчастіше трапляється в дитячому віці. Також рак лімфи і яєчок буває у молодих людей.

Можна все життя боятися раку, і померти від зовсім іншого недуги. Якщо гнітючі думки сильно вас турбують - простіше сходити до онколога і прояснити ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що протягом 20 років, якщо збережуться існуючі тенденції, кількість випадків захворювання на рак може зрости на 60%. Найвищим (до 81%) зростання буде в країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

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