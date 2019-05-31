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"40 країн знаркоманилися?" Супрун різко висловилася про "дітей із косяком"

1.7тЧитати матеріал російською

Легалізація медичного канабісу в Україні повинна асоціюватися з лікуванням тяжкохворих пацієнтів, а не з вживанням його як наркотику.

На це звернула увагу в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. "Не треба уявляти тяжкохворих людей, особливо дітей, із "косяком", – написала вона в Facebook, закликавши відійти від стереотипів.

"Є різні способи споживання канабіноїдів: олії, таблетки, мазі, куріння і вапоризація. Дітям при епілепсії прописують пероральний прийом канабіноїдів", – пояснила вона.

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Уляна Супрун

Уляна Супрун

"Використовувати канабіс у медичних цілях – нормальна світова практика. На сьогодні лікувальні властивості канабісу визнані. Ліки на його основі дозволені в 44 країнах, включаючи ЄС, наприклад, у Польщі, Чехії, Хорватії, Бельгії, Німеччині, Австрії, а також у Канаді і США", – наголосила в. о. міністра.

Вона також розвінчала популярні міфи про канабіс. Так, за словами Супрун, у разі легалізації в медичних цілях, його обіг буде чітко врегульовано законодавством.

"40 країн знаркоманилися?" Супрун різко висловилася про "дітей із косяком"

mignews.ru

"Медичні препарати зі вмістом канабісу не викликають звикання або залежності. Каннабіноїди, що в них містяться – це в основному речовина канабідіол. Вона майже не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує", – пояснила чиновниця.

За її словами, препарати зі вмістом канабісу можна буде отримати тільки після відповідного діагнозу, виключно за рецептом і в дозуванні, яке визначить лікар.

Медичний каннабіс

Медичний каннабіс

Фокус.ua

Також Супрун розповіла, що згідно з клінічних випробувань, канабіс далеко не такий шкідливий, як, наприклад, абсолютно легальні в Україні алкоголь і тютюн. В антирейтингу він займає 11 місце, тоді як спиртне – 9, а нікотин – 5.

"Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу – це реалізація їх права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях і медицині і поширювати більше правдивої інформації про це", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
марихуана
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леня зе
леня зе
остановите землю .я сойду.а вы идите дальше к дебелизму
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Борисс Робот
Борисс Робот
леня зе, никто тебе ничего останавливать не будет... прыгай на ходу...
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леня зе
леня зе
🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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