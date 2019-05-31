"40 країн знаркоманилися?" Супрун різко висловилася про "дітей із косяком"

Легалізація медичного канабісу в Україні повинна асоціюватися з лікуванням тяжкохворих пацієнтів, а не з вживанням його як наркотику.

На це звернула увагу в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. "Не треба уявляти тяжкохворих людей, особливо дітей, із "косяком", – написала вона в Facebook, закликавши відійти від стереотипів.

"Є різні способи споживання канабіноїдів: олії, таблетки, мазі, куріння і вапоризація. Дітям при епілепсії прописують пероральний прийом канабіноїдів", – пояснила вона.

Уляна Супрун

"Використовувати канабіс у медичних цілях – нормальна світова практика. На сьогодні лікувальні властивості канабісу визнані. Ліки на його основі дозволені в 44 країнах, включаючи ЄС, наприклад, у Польщі, Чехії, Хорватії, Бельгії, Німеччині, Австрії, а також у Канаді і США", – наголосила в. о. міністра.

Вона також розвінчала популярні міфи про канабіс. Так, за словами Супрун, у разі легалізації в медичних цілях, його обіг буде чітко врегульовано законодавством.

mignews.ru

"Медичні препарати зі вмістом канабісу не викликають звикання або залежності. Каннабіноїди, що в них містяться – це в основному речовина канабідіол. Вона майже не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує", – пояснила чиновниця.

За її словами, препарати зі вмістом канабісу можна буде отримати тільки після відповідного діагнозу, виключно за рецептом і в дозуванні, яке визначить лікар.

Медичний каннабіс Фокус.ua

Також Супрун розповіла, що згідно з клінічних випробувань, канабіс далеко не такий шкідливий, як, наприклад, абсолютно легальні в Україні алкоголь і тютюн. В антирейтингу він займає 11 місце, тоді як спиртне – 9, а нікотин – 5.

"Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу – це реалізація їх права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях і медицині і поширювати більше правдивої інформації про це", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!