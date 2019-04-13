Безкоштовні процедури та нові правила: чого вже незабаром чекати від медреформи

Вже з 1 липня 2019 року в Україні стартує другий етап медреформи. Зміни стосуватимуться всіх українців, адже держава візьме на себе витрати за консультацію фахівців, аналізи та обстеження. Більше 50 видів процедур, за запевненням Міністерства охорони здоров'я, стануть повністю безкоштовними.

Що важливо знати і до чого готуватися — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

З 1 липня в Україні стартує наступний етап медреформи. Лікарні та лікарі отримають гроші за конкретного пацієнта або процедуру;

Також почне роботу програма "Безкоштовна діагностика" — частину процедур оплачуватиме держава. Названо їхній перелік;

Окремі зміни торкнуться і оплати праці лікарів. Скасують так званий червоний список і всім пацієнтам доведеться оформляти декларацію. Правда, в окремих випадках невідкладну допомогу надаватимуть незалежно від ситуації.

Що чекає українців

З 1 липня стартує новий етап медичної реформи, яку нині просуває міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. За задумом профільного відомства, фінансування має бути не "розмитим", а адресним.

Тобто кожен лікар або лікарня повинні отримувати оплату за конкретного пацієнта. Логіка проста — отримуєш за кожного, чим більше, тим краще. Зараз, наприклад, у районній лікарні щодня може бути 1-2 пацієнти, у міській — декілька десятків. Водночас гроші отримують вони такі ж самі.

Але, за словами народного депутата від фракції "Самопоміч" Ірини Сисоєнко, ця практика відходить у минуле.

"Ми можемо з вами бачити, що коли приїжджає карета швидкої допомоги до пацієнта, медики з невеликим бажанням починають щось робити. Не було прямої мотивації за кількістю та якістю медичної допомоги. Тепер буде все навпаки. Наприклад, лікарня зробила 100 УЗД. Відповідно, за ці 100 послуг із діагностики Національна служба здоров'я платить у медустанову. Якщо інша медустанова зробила таку діагностику 10 або 5 разів, прибуток кожної медустанови буде різним. Це формуватиме конкуренцію за пацієнта", — пояснила вона.

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Ще одне нововведення реформи — 56 діагностичних процедур стануть безкоштовними. Йдеться про кампанію "Безкоштовна діагностика", яку сплатить Національна служба здоров'я України. До переліку таких процедур увійдуть:

12 нових аналізів — додатково до 8 базових, які вже оплачує Національна служба сімейного лікаря.

Мамографія та 5 видів рентгена: грудна клітка, суглоби, хребет, кістки і навколоносових пазух.

Ехокардіографія, моніторинг ЕКГ і 2 види тесту для визначення патологій серцево-судинної системи.

6 видів УЗД: шлунково-кишковий тракт, нирки, сечовий міхур, артерії ніг, щитоподібна і молочні залози.

4 види біопсії під контролем УЗД: щитоподібної залози, лімфатичних вузлів, молочних і передміхурової залоз.

Видалення новоутворень: м'яких тканин і шкіри, в носі, гортані, вухах.

Новий орієнтир — сімейний лікар

Важливе нововведення реформи — позиція сімейного лікаря. Саме він направлятиме пацієнта до вузькопрофільного лікаря, але не буде визначати, до якого саме.

"Хто саме буде лікарем, повинен визначати пацієнт — до кого більше довіри. Сімейний лікар дає направлення на безпосередню медичну послугу, коли розуміє, що вона важлива для стану здоров'я... За прийнятим законом, лікар не може вказувати медустанову, ім'я медика, він може тільки повідомити про необхідність тієї чи іншої медпослуги, щоб пацієнт самостійно приймав рішення", — також пояснила народний депутат Сисоєнко.

За діагностику почнеться оплата з 1 липня 2019 року, а всі послуги — операції, звернення до третього рівня медичної допомоги, обласних лікарень, інститутів Академії медичних наук, — оплачуватимуться державою з 2020 року.

До яких змін варто готуватися ще

Зазначимо, що це аж ніяк не єдині нововведення у вітчизняній медицині найближчим часом. Так, в Україні з 2020 року можуть впровадити систему державного страхування для людей, які захворіли на онкологію. У Кабміні вже визначають перелік видів і стадій раку, від яких залежить розмір і кількість фінансової допомоги для українців.

Зміни плануються і в первинній медицині. Нині в Україні існує два списки пацієнтів: "зелений" і "червоний". Вони визначаються просто: в "зеленому" — ті люди, які підписали декларації з сімейними лікарями, в "червоному" — ті, хто цього не зробив. Зараз абсолютно на кожного пацієнта незалежно від підписаної декларації виділяється 370 гривень щорічно. Тобто під час прийому людини лікар отримує рівну кількість коштів за кожного.

Терапевт може оформити 2 тисячі пацієнтів, сімейний лікар — 1800, а педіатр — 900. Щоправда, за словами глави МОЗ Уляни Супрун, в разі необхідності кожен зможе оформити ще плюс 50% від загальної норми.

Нині в Кабінеті міністрів зареєстровано постанову, яка передбачає низку змін з 1 квітня 2019 року, а не з 1 липня. Однак її ще не виставили на голосування.

Вона передбачає, що в рамках медичної реформи профільне міністерство повністю ліквідує "червоний список". Таким пацієнтам надаватимуть медичну допомогу в невідкладних випадках. За інших обставин їм доведеться оформляти декларацію.

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