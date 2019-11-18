Як розвивати ринок сонячної енергетики: в Києві пройде масштабна конференція

Асоціація Сонячної Енергетики України запрошує журналістів на прес-конференцію, присвячену стабільному розвитку ринку сонячної енергетики в Україні.

У фокусі: оприлюднення позиції Асоціації в контексті нещодавно опублікованих Міністерством енергетики та захисту довкілля України пропозицій щодо скорочення державної підтримки ринку відновлюваної енергетики, механізмів зменшення дефіциту Гарантованого покупця, нових квот та оцінка наслідків для ринку від можливих змін.

На прес-конференції заплановані виступи СЕО декількох компаній-учасників Асоціації, презентація економічних розрахунків та запитання від журналістів.

Захід відбудеться об 11:00, 19 листопада 2019 року (вівторок) в приміщенні агентства "Інтерфакс": вулиця Рейтарська, 8/5А, Київ.

На захід потрібно зареєструватися за посиланням. Початок рівно об 11:00. Асоціація Сонячної Енергетики України просить всіх бути вчасно!

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