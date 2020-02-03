Світові техногіганти вирішать проблему дефіциту батарей для електромобілів

Компанії Toyota й Panasonic повідомили про плани створення спільного підприємства, яке займеться випуском акумуляторів для електромобілів.

Про це повідомляє Reuters. Згідно з інформацією зі спільної заяви компаній, запуск очікується 1 квітня 2020 року.

Акумуляторна батарея електромобіля inceptivemind.com

Нове підприємство назвуть Prime Planet Energy & Solutions Inc. Його діяльність полягатиме у постачанні акумуляторів для електромобілів Toyota та інших виробників електрокарів. Штат складе приблизно 5100 співробітників, з них 2400 базуватимуться в Китаї.

Toyota матиме 51% майбутнього підприємства, Panasonic – 49%. Згідно із заявою обох компаній, спільне виробництво покликане забезпечити попит на електромобілі, що зростає, і задовольнити очікування від електричних авто. Також цим планують "вирішити кілька екологічних проблем", наголошується в повідомленні.

Наразі Panasonic виробляє пласкі батареї для Toyota. Крім того, компанія є ексклюзивним постачальником акумуляторних батарей для моделей Tesla. Зарядні пристрої створюються в Японії, а також на підприємстві в американському штаті Невада. До того ж Panasonic спільно з Tesla виробляє сонячні батареї і модулі на нью-йоркському заводі в Буффало.

Варто зазначити, що ще в червні 2018 року представники Panasonic офіційно заявили про дефіцит акумуляторів через різке зростання виробництва електромобілів американської компанії Tesla.

Раніше OBOZREVATEL писав, що влада Китаю хоче ввести єдиний стандарт акумуляторів для електромобілів, що дозволить повністю міняти батарею замість "заправки" авто протягом декількох хвилин.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!