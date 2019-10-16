Porsche зробить легендарний спорткар електричним: як це буде

Електрична версія люксового кросовера Porsche Macan своїми характеристиками не поступається гоночному електрокару моделі Taycan.

Про це повідомляє видання Autocar. У компанії також зазначають, що їхні клієнти поки не готові відмовитися від бензинової версії Macan.

Електрокар Porsche Macan

"Зелений" Porsche Macan отримає нову форму кузова, відмінну від бензинової версії, щоб відобразити її оновлений статус. Версія із двигуном внутрішнього згоряння продаватиметься нарівні з електричною. Нинішній Macan пропонуватиметься разом із ним, бо деякі клієнти не готові до електромобілів", – заявив глава відділу по збуту кросоверів компанії Porsche Джуліан Бауман.

За його словами, електромобіль Macan вийде на ринок у 2021 році і буде побудований на платформі гоночного седана Taycan із використанням архітектури Premium Platform Electric (PPE). При цьому новий Macan "збереже ДНК попередньої моделі", наголосив представник компанії.

Електрокар Porsche Macan

"При створенні електричного Macan ми збережемо його "спортивний норов", тому у своєму сегменті він стане найбільш спортивним з усіх. Ми також відмовилися від ідеї використати формат купе-кросовера, щоб зробити електрокар комфортним при повсякденному використанні як основного авто", – зазначив Бауман.

Електричний Macan отримає повний привід із двома електромоторами. Найпотужніша версія Turbo S отримає близько 700 к.с. потужності (при 680 к.с. у Taycan Turbo). При цьому надалі "зелений" Macan отримає як потужніші, так і доступніші версії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як прототип електрокара Model S версії P100D+ від компанії Tesla не зміг побити рекорд електромобіля Porsche Taycan на гоночній трасі Нюрбургринг.

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