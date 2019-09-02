Папа Римський вирішив врятувати планету: що вигадав

Папа Римський Франциск закликав світові уряди відмовитися від викопного палива та піти на радикальні заходи для боротьби з глобальним потеплінням.
Понтифік впевнений, що людство загрожує як природі, так і собі самому, повідомляє Reuters.
"Уряди будуть зобов'язані проявити політичну волю, вжити рішучих заходів, щоб якомога швидше досягти нульових викидів парникових газів і обмежити середнє підвищення глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм щодо доіндустріальних рівнів", — заявив духовний лідер католиків.
Папа Римський Франциск
За словами понтифіка, "людство спровокувало надзвичайну кліматичну ситуацію, яка серйозно загрожує природі і самому життю, зокрема нашому власному".
"Настав час відмовитися від залежності від викопного палива, і швидко та рішуче перейти до використання чистої енергії", — підкреслив він.
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