Анекдоти дня: приколи та меми за 26 березня

– Розкажіть коротко, що було на батьківських зборах? – Якщо коротко, то з вас 600 гривень.

Веселі анекдоти, приколи та меми – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти дня

Приходить чоловік у ресторан:

– Скажіть, я вчора у вас вечеряв?

– Так.

– І дві тисячі гривень тут пропив?

– Так.

– Добре, а то я вже думав, що загубив.

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Мем про "купони" "Жарти українською" / Facebook

Життя вдалося – це коли кількість тих, хто тобі заздрить, хоча б на одиницю більша, ніж тих, кому заздриш ти.

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Анекдот про дієту "Жарти українською" / Facebook

– Вовочко, твій твір про кішку дослівно збігається з твором твого брата. Як це розуміти?

– У нас просто вдома всього одна кішка.

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Прикол "Жарти українською" / Facebook

– Дідусю, скрипка, яку ти подарував мені на день народження, дійсно приносить купу грошей.

– Ти так добре граєш?

– Ні, просто мені всі платять, щоб я не грав.

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Мем із "Людини-павука" pikabu.ru

Вчителька на уроці "Основи православної культури".

– Пам'ятайте, діти! Ті, хто буде вчитися добре, потраплять до раю. А ті, хто погано, – до пекла.

Вовочка:

– А закінчити школу живим ніяк не можна?

***

Мем про дистанційне навчання "Жарти українською" / Facebook

– Чому ти весь у бинтах?

– Зайшов до зали, а там якийсь "качок" штангу впустив.

– На тебе?

– Собі на ногу, а я засміявся.

***

Мем про чоловіка і дружину "Жарти українською" / Facebook

В одного вченого була велика бібліотека. Якось гість запитав його:

– Товаришу академіку, на яке головне запитання ви шукаєте відповідь у своїх книгах?

– Де моя заначка?

***

Анекдот про тещу "Жарти українською" / Facebook

Дружина – чоловікові:

– Чому ти вчора з'явився додому о п'ятій ранку?

– А куди ще можна піти о п'ятій ранку в цьому місті!

***

Мем про дитинство pikabu.ru

Чоловік довго не був удома, приїхав, стукає тихо в двері – ніхто не відкриває. Стукає кулаком – усе одно не відкривають. Стукає ногою – без результату. Тут сусідка виходить і каже:

– А ти рогами постукай!

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка з найбільшими вилицями в світі Анастасія Покрещук зробила ліпосакцію в одній із клінік Туреччини.