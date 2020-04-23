З'явилися нові факти про вплив куркуми на розвиток раку

Куркума – це популярна спеція. Вважається, що вона благотворно впливає на здоров'я людини.

Це традиційно пояснюється куркуміном – невеликою молекулою, яка в ній міститься. Вона зазвичай використовується в альтернативній медицині для лікування запалення, стресу і багатьох інших станів. Однак відсутні вагомі докази корисності куркуми.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з висновками, зробленими дослідниками і опублікованими в bbc.com.

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Численні дослідження показали, що куркумін має протиракову дію в лабораторії. Однак це середовище дуже відрізняється від людського тіла. Куркумін має погану розчинність в воді, а це означає, що організм не може правильно використовувати його з куркуми, яку ми споживаємо.

За словами Пола Фрідмана, професора історії Єльського університету, в західному світі зростаючий інтерес до спецій, в тому числі, до куркуми, в якості альтернативної медицини, в останній раз спостерігався в середні століття, коли вважалося, що спеції володіють цілющими властивостями.

"Спеції використовувалися, щоб збалансувати властивості їжі. Люди думали, що їжа має гарячі, холодні, вологі та сухі якості, і тому потрібен баланс", – говорить Фрідман. Наприклад, рибу вважали холодною і вологою, а прянощі – гарячими і сухими.

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Ідея використовувати їжу як лікарський засіб і збалансувати властивості, такі як гаряча і холодна або волога і суха, також є основними принципами аюрведичної медицини, яка практикується в Індії протягом тисячоліть.

У куркумі може бути щось корисне, але це точно не куркумін. Він погано засвоюється тонкою кишкою і навряд чи принесе багато користі після вживання. З огляду на той факт, що куркума додається разом з іншими компонентами в їжу, нагріваючись, її хімічні компоненти змінюються. Вживання великої кількості куркуми не шкідливо, але все одно краще не використовувати її для самолікування.

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